LIVE GENOA - INTER 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori16:52

L'Inter di Antonio Conte viaggia a Liguria in questa quinta giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Genoa di Maran: i nerazzurri, reduci dal pareggio con la Lazio e la sconfitta nel derby, non possono piú sbagliare.16:52

Il Genoa arriva dal pareggio a Verona, quando Maran fu costretto a inserire una formazione di emergenza visto i molti assenti causa positività al Covid: il tecnico ha recuperato alcuni giocatori, ma non potrá comunque disporre dell'intera rosa.16:54

L'Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0: solo una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi di fila tenendo sempre la porta inviolata contro una singola avversaria (contro l’Atalanta tra il 1951 e il 1953).16:54

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA che si schiera con il 3-5-2, Perin - Goldaniga, Zapata, Bani - Ghiglione, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra - Pandev. Pjaca.17:15

A disposizione del GENOA: Masiello, Pellegrini, Biraschi, Destro, Parigini, Marchetti, Melegoni, Dumbravanu, Shomurodov, Zajc, Paleari, Radovanovic.17:16

La formazione dell'INTER: 3-4-1-2 per Conte, Handanovic - D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni - Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic - Eriksen - Lukaku, Lautaro Martinez.17:04

A disposizione dell'INTER: Padelli, Stankovic, Hakimi, de Vrij, Kolarov, Barella, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Carboni, Satriano, Pinamonti.17:05

Maran opta per Goldaniga con Bani e Zapata, solo panchina per Masiello. A centrocampo confermati Rovella e Badelj, con Behrami da mezzala sinistra. In attacco sorpresa Pjaca che farà coppia con il grande ex della partita, Pandev.17:18

Conte decide per un turn over importante, in difesa torna Bastoni con Ranocchia e D'Ambrosio, solo panchina per Hakimi con Darmian spostato a destra per lasciare spazio a Perisic a sinistra. Confermato Eriksen sulla trequarti, coppia gol con Lukaku e Lautaro Martinez.17:19

Dirige il match l'arbitro Davide Massa.17:19

1' INIZIA GENOA - INTER! Primo pallone per i locali.18:00

1' Genoa con la classica maglia rossoblu, Inter in completo bianco con linee azzurre. 18:02

3' Gran lancio di Eriksen per Lukaku, il belga mette palla a terra di petto ma azione ferma per la sua posizione di fuorigioco.18:03

4' Conte che chiede ai suoi di alzare il pressing, fatica il Genoa a giocare il pallone a terra ed é costretto a lanciare lungo.18:04

5' Lukaku in area di rigore prova a farsi largo di forza, Czyborra tiene fisicamente e lascia scorrere la palla sul fondo.18:05

6' Pandev sbaglia un controllo che lo avrebbe messo solo davanti ad Handanovic, azione comunque fermata per il fuorigioco della punta.18:06

7' Cross di Darmian, Perisic trova il colpo di testa ma anche l'opposizione di Bani.18:06

8' Cross di Perisic, Perin é attento e blocca la palla sul primo palo: Inter che spinge.18:08

10' Bani cerca il lancio centrale per Pandev, attento Bastoni che blocca il pallone sulla trequarti.18:10

11' Inter che sta cercando molto Darmian sulla fascia destra, con Perisic pronto ad attaccare il secondo palo in caso di cross.18:11

12' Buona diagonale di Ghiglione che anticipa Perisic, dopo che Eriksen aveva cercato il cross dalla destra.18:12

14' LAUTARO MARTINEZ! Perisic entra in area e scarica sul Toro, conclusione a giro dell'argentino che termina di poco alta sopra la traversa.18:14