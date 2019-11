Dove si gioca la partita:



Stadio: Via del Mare

Città: Lecce

Capienza: 29122 spettatori14:30

Benvenuti allo stadio Via del Mare, dove è in programma Lecce-Cagliari, ultima partita di questa domenica di campionato.14:30

Campo molto pesante dopo le pesanti piogge di queste ore, tanto da mettere anche in discussione il regolare inizio della partita.14:30

Riguardo alle formazioni, comunque, Maran si affida al rodato tandem Simeone-Joao Pedro con Nainggolan trequartista, Liverani sceglie Shakhov alle spalle di Lapadula e La Mantia.14:30

L'arbitro Mariani, insieme ai capitani Lucioni e Nainggolan, stanno provando a far rimbalzare il pallone in campo (cosa che non sembra avvenire regolarmente in tutto il rettangolo di gioco).14:30

La sensazione è quella di voler provare a giocare stasera, casomai rimandando l'orario d'inizio. In caso contrario si parla di un rinvio a domani, lunedì 25 novembre, con inizio alle 18.14:30

La pioggia è comunque battente sul Via del Mare, e le previsioni parlano di un peggioramento nelle prossime ore.14:30

La decisione è arrivata: la partita inizierà, sebbene con qualche minuto di ritardo.14:30

Entrati in campo l'arbitro e i capitani, ma il programma sembra cambiato: si sta nuovamente provando a far rimbalzare il pallone per tutto il campo.14:30

Si sta cercando di liberare le due aree di rigore dall'acqua, poi si cercherà di dare quantomeno il via al match.14:30

In particolare sembra evidente la volontà del Cagliari di non giocare la partita, più morbida la posizione del Lecce.14:30

Ulteriore giro di campo di Mariani, Lucioni e Nainggolan: la palla sembra proprio non rimbalzare in maniera regolare.14:30

La decisione finale arriva: Mariani ha chiaramente detto "Per me non si gioca". Arriva anche la stretta di mano con i due capitani, a rendere il tutto ufficiale.14:30

Anche le riserve abbandonano le panchine. E a questo punto noi chiudiamo la nostra diretta e vi diamo appuntamento ai prossimi live.14:30

