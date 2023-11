Manca poco all'inizio di Atalanta-Napoli. Grande attesa per il debutto in panchina di Mazzarri.17:30

Le scelte di Gasperini: in attacco il tandem De Ketelaere-Lookman, Koopmeiners a supporto. Ederson e Pasalic in mediana, Zappacosta e Bakker sulle fasce. Squalificato De Roon, out Toloi.18:02