Grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo del Torino, il Napoli affronterà in casa l'Inter.20:02

Esordio vincente per Mazzarri, il Napoli passa 2-1 sul campo dell'Atalanta. Il risultato si sblocca al 44', Kvaratskhelia in gol di testa su cross di Di Lorenzo. Nella ripresa, sempre di testa, il pareggio di Lookman al 53'. Rete decisiva di Elmas al 79', assist di Osimhen. Infortunio serio per Olivera, ko anche Zappacosta.20:01

90'+5' Fine partita! ATALANTA-NAPOLI 1-2 (44' Kvaratskhelia, 53' Lookman, 79' Elmas).19:58

90'+3' Muriel carica il mancino da fuori area, pallone alto.19:54

90' L'arbitro Mariani concede cinque minuti di recupero, si giocherà fino al 95'.19:53

88' Contatto in area del Napoli tra Muriel ed Elmas, l'arbitro fa cenno di proseguire.19:51

86' Imbucata di Koopmeiners, Rrahmani in scivolata anticipa Muriel.19:49

83' Sostituzione ATALANTA: entra Scamacca esce Lookman.19:47

83' Sostituzione ATALANTA: entra Muriel esce De Keteleare.19:47

82' Reazione dell'Atalanta, padroni di casa subito in avanti alla ricerca della rete del pareggio.19:44

79' GOL! Atalanta-NAPOLI 1-2! Rete di Elmas. Rinvio di Carnesecchi intercettato da Cajuste, Osimhen in spaccata prolunga per Elmas: il centrocampista macedone insacca da distanza ravvicinata a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas19:49

78' Sostituzione NAPOLI: entra Cajuste esce Zielinski.19:39

78' Sostituzione NAPOLI: entra Ostigard esce Natan.19:39

76' Sostituzione ATALANTA: entra Bonfanti esce Kolasinac.19:38

74' Punizione dalla trequarti per il Napoli, fallo di Scalvini su Kvaratskhelia.19:36

71' Azione prolungata dell'Atalanta: Koopmeiners murato da Natan, poi un colpo di testa fiacco di Pasalic.19:34

68' Pasalic in gol, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Koopmeiners.19:30

65' Osimhen ritorna in campo dopo l'infortunio senza la maschera protettiva al volto.19:27

64' Ammonito KOLASINAC per gioco scorretto su Anguissa.19:26

64' Sostituzione NAPOLI: entra Osimhen esce Raspadori.19:25

63' Sostituzione NAPOLI: entra Elmas esce Politano.19:25

60' Ammonito DI LORENZO per comportamento non regolamentare (fallo di mano).19:22

59' Lookman intercetta un passaggio di Zielinski, ma perde l'attimo per la conclusione verso la porta.19:21

57' Pasalic dal limite calcia al volo, pallone deviato dal compagno di squadra De Ketelaere.19:20

55' L'Atalanta resta in attacco dopo il pareggio, Kolasinac guadagna un calcio d'angolo.19:17

53' GOL! ATALANTA-Napoli 1-1! Rete di Lookman. Cross di Hateboer, Lookman da centro area di testa batte Gollini.



Guarda la scheda del giocatore Ademola Lookman19:16

52' Tentativo in area di Raspadori dopo un recupero di Anguissa, tiro respinto da Djimsiti.19:13

50' Pressione alta dell'Atalanta, Gollini costretto al rilancio frettoloso.19:12

47' Ruggeri conclude da posizione decentrata, Gollini fa buona guardia sul primo palo.19:09

46' Inizio secondo tempo di ATALANTA-NAPOLI! Si riparte dal risultato di 1-0 per i partenopei.19:07

46' Sostituzione ATALANTA: entra Ruggeri esce Bakker.19:07

Possesso palla nettamente a favore del Napoli nel corso del primo tempo: 65,3%.18:55

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo. Il risultato si sblocca al 44', Kvaratskhelia in gol di testa su assist di Di Lorenzo. Reazione immediata dell'Atalanta, Gollini dice no a Koopmeiners. Azzurri vicini al raddoppio con Zielinski e Di Lorenzo. Infortuni per Olivera e Zappacosta.18:54

45'+4' Fine primo tempo: ATALANTA-NAPOLI 0-1! Kvaratskhelia al 44' sblocca il risultato.18:51

45'+3' OCCASIONE NAPOLI! Ederson perde palla in area, Carnesecchi rimedia in uscita bassa chiudendo lo specchio della porta a Zielinski, poi Scalvini salva su Di Lorenzo.18:56

45'+2' Raspadori gira verso la porta, pallone sul corpo di Koopmeiners.18:50

45'+1' OCCASIONE ATALANTA! Cross di Hateboer, svetta Koopmeiners, Gollini si oppone in tuffo e concede solo un corner.18:48

45' L'arbitro Mariani concede quattro minuti di recupero.18:46

44' GOL! Atalanta-NAPOLI 0-1! Rete di Kvaratskhelia. Di Lorenzo scodella in area, Kvaratskhelia di testa supera Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia18:46

43' Juan Jesus terzino, Natan resta al centro della difesa.18:45

40' Due cambi forzati, uno per parte: infortuni per Zappacosta e Olivera.18:41

39' Sostituzione NAPOLI: entra Juan Jesus esce Olivera.18:40

39' Olivera esce dal campo in barella, l'infortunio appare grave.18:40

36' Problema (serio) al ginocchio per Olivera, sanitari in campo per le cure del caso.18:40

34' GOL ANNULLATO! Rrahmani di testa batte Carnesecchi, ma il difensore del Napoli è in posizione di fuorigioco sul cross di Raspadori. Interviene il Var.18:37

33' Sostituzione ATALANTA: entra Hateboer esce Zappacosta.18:34

32' Ammonito MAZZARRI (in panchina) per proteste.18:33

30' Zappacosta dolorante dopo un contrasto con Anguissa, gioco fermo e staff medico in campo.18:31

27' Ammonito DJIMSITI per gioco scorretto su Raspadori.18:28

25' Politano scippa il pallone a Kolasinac, ma il difensore dell'Atalanta riesce a recuperare.18:27

22' Primo acuto dell'Atalanta: colpo di testa debole di Pasalic, comoda la presa di Gollini.18:23

21' Ammonito NATAN per gioco scorretto su De Ketelaere.18:22

19' Lookman arriva al limite dell'area, ma non trova spazio per il tiro.18:21

17' L'arbitro Mariani richiama verbalmente Rrahmani dopo un intervento falloso su Lookman.18:19

15' Lookman parte in posizione irregolare, interrotta l'azione dell'Atalanta.18:16

13' Fase di studio del match, si lotta a metà campo.18:15

10' Zappacosta in verticale per Koopmeiners, c'è l'anticipo di Rrahmani.18:12

7' Napoli in attacco, secondo corner per la squadra ospite.18:09

4' Pasalic di prima per Lookman, chiude Di Lorenzo.18:06

2' Koopmeiners trequartista sulle tracce di Lobotka, Pasalic a metà campo vicino a Ederson.18:04

1' Inizio primo tempo di ATALANTA-NAPOLI! Dirige la sfida l'arbitro Mariani.18:01

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta, ma non ha mai ottenuto quattro successi di fila in Serie A contro i bergamaschi.17:37

Le scelte di Mazzarri: in avanti il tridente Raspadori, Politano e Kvaratskhelia. Lobotka in regia, Anguissa e Zielinski completano il centrocampo. Olivera a sinistra, out Mario Rui.17:35

Le scelte di Gasperini: in attacco il tandem De Ketelaere-Lookman, Koopmeiners a supporto. Ederson e Pasalic in mediana, Zappacosta e Bakker sulle fasce. Squalificato De Roon, out Toloi.18:02

Panchina NAPOLI: Meret, Contini, Zanoli, Juan Jesus, Ostigard, Demme, Elmas, Cajuste, Gaetano, Simeone, Zerbin, Osimhen.17:34

Panchina ATALANTA: Musso, Rossi, Bonfanti, Holm, Ruggeri, Adopo, Zortea, Hateboer, Scamacca, Miranchuk, Muriel.17:33

Formazione NAPOLI (4-3-3): Gollini - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.17:32

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bakker - Koopmeiners - Lookman, De Ketelaere.18:10

Manca poco all'inizio di Atalanta-Napoli. Grande attesa per il debutto in panchina di Mazzarri.17:30

Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Napoli.17:29