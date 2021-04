LIVE INTER - VERONA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Meazza tutto pronto per Inter-Verona, trentatresima giornata di Serie A.14:27

3-4-2-1 per il Verona: Silvestri - Ceccherini, Magnani, Dimarco - Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic - Barak, Bessa - Lasagna. A disp.: Pandur, Berardi, Dawidowicz, Gunter, Cetin, Colley, Udogie, Ruegg, Zaccagni, Favilli, Kalinic, Salcedo. 14:37

Conte conferma lo stesso XI iniziale che ha impattato in settimana contro lo Spezia: LuLa davanti, Hakimi-Perisic sulle fasce.14:30

Juric mantiene nove undicesimi della squadra che ha perso contro la Fiorentina: continuità per Barak-Bessa alle spalle di Lasagna, in difesa Ceccherini e Magnani preferiti a Dawidowicz e Gunter.14:34

Lukaku prolunga per Lautaro che davanti a Silvestri spara alto ma il gioco era fermo per un tocco di mano dell'argentino.15:05

5'

Azione prolungata dei gialloblu, Bessa addomestica in area per Lazovic, sinistro in curva.15:08