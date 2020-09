LIVE CAGLIARI - LAZIO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Di Francesco propone il modulo 4-3-3 con il tridente formato da Sottil, Joao Pedro e Simeone. In difesa, Klavan guida il reparto coadiuvato da Walukiewicz con Faragò e Lykogiannis sugli esterni. A centrocampo, l’allenatore pescarese sceglie di affidarsi a Nandez, Marin e Rog. Solo panchina per il nuovo acquisto Godin. 17:56

Le scelte di Inzaghi: In difesa, Patric affianca Acerbi e Radu venendo preferito al giovane Armini per completare il reparto. In mediana, Leiva verrà affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto con Lazzari e Marusic a presidiare le corsie laterali. Davanti, spazio ai soliti Correa ed Immobile.17:56

4'

GOL! Cagliari-LAZIO 0-1! Rete di Lazzari. Marusic si spinge sul fondo e la mette in mezzo per Lazzari. L'esterno biancoceleste, tutto solo in area piccola, appoggia il pallone in rete realizzando il gol del vantaggio.



