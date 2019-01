I gialloblu non mollano, colpo di testa del serbo e Lafont gelato!

Rigore per il Chievo! Braccio di Gerson in area, interviene il Var tra le proteste dei giocatori viola

Djordjevic dentro per Stepinski

RIGONI! Lafont non trattiene e quasi Stepinski ne approfitta!

DEPAOLI! Lafont devia in corner la conclusione del terzino

Barba dentro per Leris

TRAVERSA DI CHIESA! Splendida azione personale per il gioiello della Fiorentina, che non è fortunato

Lafont indovina l'angolo ma non ci arriva

Rigore per il Chievo, espulso Benassi!

Cross troppo corto per Muriel, allontana la difesa clivense

Gerson dentro per Norgaard

Provvidenziale chiusura di Chiesa su Giaccherini che stava per ripartire in contropiede

Tanta tensione in campo, soprattutto da parte dei padroni di casa, per alcune scelte dell'arbitro Chiffi

29'

Ammonito Sorrentino per proteste. I clivensi sono furiosi per un rigore non assegnato a Pellissier