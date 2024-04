Finisce in parità la sfida tra Juventus e Milan, nessun gol, il risultato non si sblocca. Le occasioni principali sono per la squadra bianconera. Vlahovic nel primo tempo impegna Sportiello. Il portiere rossonero salva anche su Kostic e Danilo al 50', Milik al 73'. Chance per Rabiot nel finale, murato da Thiaw.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo della Roma, il Milan affronterà in casa il Genoa.