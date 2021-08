LIVE VERONA - INTER 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La nuova Inter di Inzaghi viaggia a Verona dopo il rotondo successo sul Genoa per continuare a mantenere la vetta del campionato; l'Hellas é invece alla ricerca dei primi punti in campionato dopo la sconfitta con il Sassuolo.20:08

La formazione dell'INTER: 3-5-2 per Inzaghi che opta per Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Lautaro Martinez.20:14

Il Verona non ha vinto alcuna delle ultime 20 sfide contro l’Inter in campionato (4N, 16P), già striscia negativa record per gli scaligeri in Serie A – l’ultima squadra contro cui invece l’Inter ha registrato una serie più lunga senza sconfitte è il Cesena (22 gare raggiunte nel 2015).20:19