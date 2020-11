LIVE BENEVENTO - JUVENTUS 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Match importante per i bianconeri che arrivano in Campania per proseguire l'avvicinamento alla vetta della classifica e con il giusto entusiasmo dato dal successo in Champions League ai danni del Ferencvaros che ha portato la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d'anticipo; voglia di grande impresa invece per i ragazzi di Inzaghi trascinati dalla vittoria di Firenze dello scorso turno che ha chiuso una striscia di 4 ko consecutivi e regalato una classifica tutto sommato tranquilla.17:16