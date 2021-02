LIVE ROMA - MILAN 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:53

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Roma e Milan, ultimo incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A.19:53

È una classica del calcio italiano, ma quest'anno vale molto di più: è uno scontro diretto per i primissimi posti. Lo testimonia la classifica: Roma e Milan sono lì, divise da appena cinque punti, che potrebbero diventare due in caso di successo giallorosso nel posticipo dell'Olimpico.19:54

La formazione di Pioli è in affanno dopo i k.o. con Spezia e Inter e la sofferta qualificazione contro la Stella Rossa in Europa League; quella di Fonseca si presenta in condizioni migliori, con la possibilità non solo di avvicinare i rivali di questa sera, ma anche di risuperare la Juventus al terzo posto della classifica.19:56

La Roma si schiera con la seguente formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca.19:57

Il Milan si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.19:57

Si prospetta una gara spettacolare, visto anche quant'è accaduto nel match dell'andata a San Siro. Un pirotecnico 3-3 in cui il Milan andò in vantaggio per tre volte, venendo sempre raggiunto da una Roma indomita. Ci sono tutti i presupposti per godersi lo spettacolo all'Olimpico di Roma.20:01

Fonseca punta in attacco su Borja Mayoral, titolare dopo l'infortunio rimediato da Dzeko contro il Braga. Alle spalle dello spagnolo, la coppia formata da Pellegrini e Mkhitaryan. In difesa recupera Kumbulla, ma solo per la panchina, giocherà Fazio assieme a Mancini e all'adattato Cristante. Karsdorp e Spinazzola presidieranno le due fasce, con la coppia centrale di centrocampo formata da Villar e Veretout.20:48

Il Milan si schiererà con il consueto 4-2-3-1 in cui Ibrahimovic si riprende il posto da titolare. A sostegno ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, preferito a Leao come nel derby. In difesa Romangoli va in panchina, lasciando spazio alla coppia centrale formata da Kjaer e Tomori. Tonali e Kessié diga di centrocampo, con Bennacer out per infortunio e Meité in panchina.20:48

1' Si comincia all'Olimpico! Calcio d'inizio battuto dal Milan.20:48