Al Meazza scendono in campo due squadre che non godono di ottima salute ma molto desiderose di tornare a macinare punti. Dopo la pausa per i Mondiali, il Milan ha collezionato solamente cinque punti in quattro partite, oltre alla bruciante sconfitta in Supercoppa contro l'Inter. Peggio ancora ha fatto il Sassuolo, capace di portare a casa un solo punto, ottenuto nell'ultimo turno a Monza. Pioli e Dionisi hanno dunque la necessità di cercare oggi tre punti che eviterebbero di prolungare ulteriormente il momento negativo.11:50