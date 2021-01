Dalla diretta testuale è tutto, alla prossima partita!17:06

Nel prossimo turno, che si giocherà nel giorno dell'Epifania, ci saranno Lazio-Fiorentina e Sassuolo-Genoa.17:05

La Lazio invece non ha saputo mantenere ritmi alti per tutti i 90 minuti e non ha saputo essere cinica nelle chance create. La zona Champions è un po' più lontana e c'è anche il sorpasso del Verona.17:04

Il Genoa porta a casa un punto fondamentale in una partita sulla carta molto difficile e lo ottiene meritatamente, con la grande prestazione del secondo tempo. Dalle altre partite arrivano sopratutto buone notizie, perché lo Spezia ha perso, mentre il Toro ha vinto con il Parma. Ora la classifica dice Crotone 9, Genoa, Torino e Spezia 11, Parma 12, Cagliari, che ha perso col Napoli, 14. 17:03

Pareggio giusto a Marassi, con un gol per tempo. Nella prima frazione è la Lazio a dominare, soprattutto nel possesso. La sblocca Immobile al 13' su rigore conquistato da Milinkovic-Savic, ma non ci sono altre grandi occasioni per il raddoppio. All'intervallo Ballardini fa due cambi che svoltano la partita: dentro Zajc, che quindi va a fare il trequartista e a cucire il gioco tra le linee, e Shomurodov, che fa letteralmente impazzire la difesa laziale. È proprio lui a guidare il contropiede e a servire Destro per il gol del definitivo 1-1. Sempre lui poi a sfiorare il vantaggio con un diagonale che va vicinissimo al palo. Anche la Lazio ha un'occasione per vincerla, con Lazzari che spreca in modo clamoroso una ripartenza, ma i ragazzi di Inzaghi subiscono molto la determinazione del Genoa per tutto il secondo tempo.17:07

90'+4' FINISCE QUI! Genoa-Lazio 1-1!16:59

90'+3' Cartellino giallo per Escalante, duro su Scamacca.16:54

90' Tre minuti di recupero.16:53

89' Escalante tenta il tiro da fuori, Perin è attento.16:50

89' Sostituzione Lazio: esce Luis Alberto, entra Jean-Daniel Akpa Akpro.16:49

88' I biancocelesti ci stanno provando, ma il Genoa si difende in modo compatto e attento.16:49

84' Sembrano essere un po' a corto di energie i gocatori della Lazio.16:46

81' Fuori Caicedo, dentro Andreas Pereira.16:41

81' Doppio cambio Lazio: fuori Milinković-Savić, dentro Vedat Muriqi.16:41

78' CHE ERRORE DI LAZZARI! In contropiede, si presenta davanti a Perin, decide di servire Caicedo tutto solo in area, ma la palla è troppo arretrata! Occasione enorme!16:40

78' Destro da fuori di Milinkovic, blocca Perin.16:40

77' La Lazio sta subendo molto l'intreprendenza del Genoa in questa fase, Shomurodov è scatenato.16:37

75' Ancora Shomurodov, tiro murato. Grandissima palla di Zajc a mettere l'attaccante in situazione di uno contro uno.16:36

73' Ultima sostituzione nel Genoa: fuori Valon Behrami, dentro Lukas Lerager.16:34

71' GENOA VICINO AL 2-1! Shomurodov incrocia il tiro e la mette a centimetri dal palo!16:32

69' Esce proprio Leiva, dentro Escalante.16:30

69' Ammonito Lucas Leiva, era diffidato.16:30

64' OCCASIONE LAZIO! COSA SI MANGIA CAICEDO DA UN METRO! Torre di Milinkovic l'attaccante, che in area piccola si calcia il pallone sul piede di appoggio! Era a un passo dalla porta!16:26

63' Cartellino giallo per Lennart Czyborra, ha atterrato Lazzari lanciato sulla destra.16:24

62' Meritato il gol del pari, il Genoa era rientrato in campo a testa bassa con grande determinazione.16:22

61' Nel Genoa esce proprio Destro ed entra Gianluca Scamacca, che era già pronto prima del gol.16:21

60' Giallo anche per Sergej Milinković-Savić, ha sgambettato Zajc.16:20

59' Ammonito Destro, che si è tolto la maglia per esultare.16:20

58' GOL! GENOA-Lazio 1-1! RETE DI MATTIA DESTRO! Contropiede pazzesco del Genoa gestito da Shomurodov, che si beve Radu e poi serve al momento giusto Destro, che non sbaglia davanti a Reina!



57' Ripartenza fulminea della Lazio, Luis Alberto ci prova a giro da posizione molto defilata. Avrebbe potuto gestirla meglio.16:18

54' Chiusura decisiva di Acerbi in scivolata, Shomurodov sarebbe andato in porta da solo.16:15

53' I ragazzi di Ballardini sono molto aggressivi in questi primi minuti, pressano alto e riescono spesso a recuperare palla con gli anticipi.16:13

52' Badelj ci prova da fuori, troppo centrale, blocca Reina.16:13

51' Destro ne salta due e arriva sul fondo, ma viene chiuso in corner da Acerbi.16:12

49' La partita è riniziata su ritmi alti.16:10

46' SI RIPARTE!16:07

46' Fuori Pjaca, al suo posto Eldor Shomurodov.16:06

46' Sostituzione doppia invece per Ballardini: fuori Rovella, dentro Miha Zajc.16:06

46' Cambio nella Lazio: entra Luiz Felipe, esce Patric, che era ammonito.16:05

Il Genoa non è riuscito a fermare il possesso della Lazio, che ha sopratutto sfruttato le fasce, con le discese dei due esterni, ma non ha subito troppo in area di rigore. La fase difensiva è stata abbastanza ordinata fin qui. La Lazio vorrà chiuderla, quindi dovrà cercare di essere più concreta e precisa dall'ultimo passaggio in poi. In attacco Inzaghi ha il solo Muriqui come alternativa, ma c'è da dire che Immobile e Caicedo non hanno ricevuto palloni giocabili.15:54

Per ora decide Ciro Immobile su calcio di rigore. La Lazio è stata padrona per larghissimi tratti della partita, anche se non ha creato grandi pericoli dalle parti di Perin, che infatti non ha fatto nessuna parata. Il Genoa ha abbozzato una reazione subito dopo la rete subita, ma poi è stata in balia del giro palla avversario fino agli ultimi 5 minuti, nei quali è cresciuto ed è arrivato anche al tiro con Marko Pjaca.15:51

45'+2' DUPLICE FISCHIO! Genoa-Lazio 0-1.15:48

45' Due minuti di recupero.15:47

43' Ammonito Patric, primo giallo del match.15:45

42' REINA COPRE BENE LO SPECCHIO! Tiro di Pjaca da posizione abbastanza defilata, lo spagnolo non si fa sorprendere! Bella ripartenza del Genoa, che con tre passaggi è arrivato alla conclusione.15:44

40' IMMOBILE FUORI DI POCO! Lancio in verticale, l'attaccante la mette giù perfettamente e si coordina per il tiro, ma non inquadra lo specchio! Era una grande occasione.15:42

38' Possesso continuato dei biancocelesti, ma di fatto nessun pericolo creato in area del Genoa.15:40

35' Destro addomestica in area un pallone e si gira per il tiro. Deviato in corner.15:36

34' Ballardini ha preferito Radovanovic sia a Goldaniga sia a Bani, rimasti entrambi in panchina. Il centrocampista ha ricoperto questo ruolo anche contro lo Spezia.15:36

33' Sostituzione nel Genoa: non ce la fa Cristian Zapata, che era appena rientrato, entra Ivan Radovanović.15:34

31' Azione insistita della Lazio. Prima un traversone di Radu, poi un tentativo in porta di Lazzari sulla fascia opposta.15:33

27' La Lazio ha avuto qualche minuto di sbandamento subito dopo il vantaggio, con il Genoa che sembrava aver reagito bene, ma è durato poco. Sono i ragazzi di Inzaghi a fare la partita.15:29

25' Luis Alberto ci prova su punizione, ma colpisce la barriera.15:28

21' Perin smanaccia su un cross di Marusic, era diretto nello specchio.15:23

17' Destro si libera in area con una finta, ma Acerbi riesce comunque a murargli il tiro a pochi passi da Reina.15:19

15' GOL! Genoa-LAZIO 0-1! RETE DI CIRO IMMOBILE! Portiere da una parte, palla dall'altra.



13' RIGORE PER LA LAZIO! Milinkovic aveva i piedi sulla linea.15:47

13' Calvarese ha assegnato punzione dal limite, ma lo hanno chiamato a rivedere, perché Milinkovic sembra avere i piedi sulla linea nel momento in cui subisce il fallo di Zapata.15:30

10' Marusic ci prova di testa sul secondo palo, su cross proveviente dalla destra.15:12

9' La Lazio è molto corta, tutta concentrata in 25 metri. 15:11

6' Lazzari, nei pressi del dischetto, liscia un ottimo pallone messo in mezzo da Immobile.15:08

5' Pjaca prova a liberare il destro in area e ci riesce, ma il suo tiro viene murato.15:07

3' Corner per la Lazio, Milinkovic è solo sul secondo palo, ma non riesce a stoppare la palla.15:05

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dalla Lazio.15:02

Dirige il match il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Gli assistenti sono Galetto e Prenna, quarto uomo Di Martino. Al VAR c'è Mazzoleni con Tegoni.14:37

Il Genoa oggi ha un bisogno assoluto di fare punti, la classifica piange e dice 10 punti e terzultimo posto. Le dirette avversarie per la lotta salvezza hanno oggi incontri sulla carta più semplici, fatta eccezione per il Crotone che ha perso per 6-2 contro l'Inter nella partita delle 12.30. La Lazio è 8° con 21 punti, ma il treno Champions è distante solo 5 punti. La vittoria oggi sarebbe fondamentale, considerando anche che Atalanta e Sassuolo, che la precedono in classifica, si sfideranno.14:43

La Lazio viene dalla sconfitta di San Siro contro il Milan capolista per 3-2, ma da una buona prestazione dove era riuscita a rimontare due gol di svantaggio. Rientra Acerbi al centro del reparto difensivo, così come Lucas Leiva a centrocampo. Davanti c'è Caicedo con Immobile, preferito a Muriqui per sostituire Correa, infortunatosi contro il Milan. Ancora indisponibili Fares, Parolo e Lulic. 14:40

Il Genoa arriva a questo match dopo il 2-1 sul campo dello Spezia, prima partita con Ballardini alla guida. La breve pausa natalizia è stata utile per recuperare Zappacosta e Zapata, che vengono lanciati subito dal primo minuto. Invece, sono ancora out Cassata, Sturaro, Pellegrini e Biraschi, a cui si è aggiunto Pandev per un affaticamento muscolare. Iil macedone sarà sostituito da Pjaca e farà coppia con Destro, confermato. A centrocampo torna titolare Rovella, al centro delle voci di mercato per un possibile passaggio alla Juventus, ma la stagione la chiuderà in ogni caso a Genova.14:39

La Lazio risponde con un 3-5-2 così composto: Reina - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic - Caicedo, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, Franco, Luiz Felipe, Akpa Akpro, Cataldi, Esacalante, Anderson, Pereira, Muriqui. 14:16

Ecco le formazioni ufficiali! Il Genoa scende in campo con il 3-5-2: Perin - Masiello, Zapata, Criscito - Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra - Pjaca, Destro. A disposizione: Paleari, Zima, Dumbravanu, Bani, Goldaniga, Ghiglione, Lerager, Melegoni, Radovanovic, Zajc, Scamacca, Shomurodov.14:26

Benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Lazio, match valido per la 15° giornata di Serie A, la prima di questo 2021.14:04