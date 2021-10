LIVE ATALANTA - MILAN 0-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Gewiss Stadium tutto pronto per Atalanta-Milan, posticipo della settima giornata di Serie A.18:47

I nerazzurri, alla ricerca di una continuità di risultati tra le mura amiche e con l'obiettivo di accorciare sul gruppo di testa, affrontano i rossoneri ancora imbattuti e desiderosi di rimanere in scia al Napoli.20:00

4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao - Rebic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Kalulu, Conti, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Toure, Bennacer, Maldini, Messias, Castillejo, Pellegri.20:05

Gasperini conferma nove undicesimi della squadra che ha impattato contro l'Inter: problemi per Gosens e Toloi, giocano Maehle e Djimsiti. Continuità al duo Malinovskyi-Pessina a supporto di Zapata. Muriel disponibile in panchina.20:08

Out nuovamente Giroud, Pioli opta per il trio Saelemaekers-Diaz-Rafael Leao alle spalle di Rebic. In difesa, tornano titolari Calabria e l'ex Kjaer.20:06