LIVE MILAN - SAMPDORIA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori10:09

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Sampdoria, incontro che apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.10:09

Dopo l'importante successo di Firenze e la pausa per le nazionali, la squadra di Pioli torna a calcare il prato di casa con l'obiettivo di avvicinare l'Inter capolista e tenere a distanza il treno delle squadre in lotta per un posto Champions; a San Siro arriva però una Sampdoria decima in classifica e reduce dalla vittoria sul Torino che ha ridato morale dopo un periodo povero di soddisfazioni.12:27

Storia recente favorevole ai rossoneri che hanno vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti disputati tra campionato e Coppa Italia; completano il parziale un pari e un successo doriano. Nel match dell'andata vittoria del Milan per due reti a uno.10:13

Il Milan si schiera con un 4-2-3-1: G.Donnarumma - Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez - Kessie, Bennacer - Castillejo, Calhanoglu, Krunic - Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Kalulu, Gabbia, Hauge, Meite, Tonali, Rebic.11:59

La Sampdoria si schiera con un 4-4-2: Audero - Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello - Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard - Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Letica, Ravaglia, Ferrari, Yoshida, Regini, Jankto, Leris, Verre, Askildsen, La Gumina, Ramirez, Keita.12:00

Pioli conferma le anticipazioni della vigilia e abbassa Saelemaekers sulla linea dei difensori in un reparto completato dai centrali Kjaer e Tomori e l'esterno sinistro Hernandez. Mediana titolare con Kessie e Bennacer mentre alle spalle di Ibrahimovic spazio per Castillejo, Calhanoglu e Krunic, preferito a Rebic.11:42

Nella Samp fiducia al tandem d'attacco composto da Quagliarella e Gabbiadini mentre a centrocampo panchina per Jankto e spazio dal primo minuto per Damsgaard a sinistra e per Thorsby al fianco di Silva. Difesa a quattro davanti ad Audero orchestrata da Colley e Tonelli.11:45

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio del signor Piccinini.12:18

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Milan.12:34

2' Lancio di Kessie a cercare lo scatto in profondità di Calhanoglu. Audero abbandona i pali e anticipa il trequartista turco.12:36

4' Buon avvio della Sampdoria che sfrutta le corsie laterali con le iniziative di Bereszynski e Damsgaard.12:37

5' Combinazione tra Candreva e Bereszynski che genera un calcio d'angolo. Occupano l'area di rigore le torri di Ranieri.12:39

6' Occasione Sampdoria! Sugli sviluppi del corner, lunga azione che porta Gabbiadini alla conclusione da posizione defilata. Donnarumma è attento e alza la sfera sopra la traversa.12:40

8' Prova ad aumentare il possesso palla il Milan dopo alcuni minuti di pressione doriana.12:41

10' Giocata al volo di Calhanoglu che prova a lanciare Castillejo in profondità. Ottima diagonale difensiva di Bereszynski che anticipa l'esterno spagnolo.12:44

11' Kessie pasticcia in uscita e favorisce l'azione doriana. Quagliarella però sbaglia l'imbucata in area per Damsgaard complice la tempestiva lettura difensiva di Kjaer.12:45

13' Quagliarella allarga per Candreva che controlla e crossa a centro area. Chiusura di Tomori che pulisce la propria area di rigore.12:48

15' Secondo fuorigioco consecutivo di Ibrahimovic che in questa prima fase del match gioca sulla linea dei difensori ospiti.12:49

17' Giocata sullo stretto di Damsgaard che si libera di Saelemaekers e poi allarga per Candreva. Pallone di poco lungo che termina direttamente oltre la linea laterale.12:50