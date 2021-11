LIVE SALERNITANA - JUVENTUS 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Arechi è tutto pronto per Salernitana-Juventus, partita valevole per la 15^ giornata di Serie A.20:19

La Salernitana, attualmente ultima a quota 8 punti, non vince da quattro gare ma nell'ultimo turno di campionato è tornata a fare un punto grazie all'1-1 di Cagliari.20:20

La Juventus, in 7^ posizione insieme a Lazio e Bologna a quota 21 punti, è reduce dalla sconfitta interna contro l'Atalanta (0-1).20:21

CITTADELLA (4-3-3) FORMAZIONI UFFICIALE: Belec - Kechrida, Veseli, Gyomber, Gagliolo - Zortea, L. Coulibaly, Capezzi, Ranieri - Bonazzoli, Simy. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Di Tacchio, Kastanos, Schiavone, Djuric, Vergani. All. Stefano Colantuono20:26

JUVENTUS (4-4-2) FORMAZIONI UFFICIALE: Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini - Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Kulusevski - Kean, Dybala. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter, Arthur, Rabiot, Morata, Kaio Jorge, Soulé. All. Massimiliano Allegri20:28

La Juventus ha perso nelle ultime due uscite di Serie A contro squadre neopromosse (v Benevento e Empoli). Un'altra mini tendenza da sfatare per i bianconeri che nelle due gare giocate in A qui all'Arechi contro la Salernitana non hanno mai vinto (1 pareggio e 1 sconfitta).20:30