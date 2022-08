La Cremonese di Massimiliano Alvini ha fatto vedere buonissime cose in queste prime tre uscite stagionali, ma rimane ferma a 0 punti in classifica. Alla prima di campionato contro la Fiorentina a Firenze, la squadra grigiorossa, ha dimostrato una grande personalità e ha espresso un buon gioco, ma ha subito nel finale il beffardo gol del 3-2. Nella seconda sfida i ragazzi di Alvini hanno perso di misura contro la Roma all’Olimpico, mentre nella terza per 2-1 in casa contro il Torino. Calendario dunque fin qui complesso per i neo-promossi.20:15