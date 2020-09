LIVE LAZIO - ATALANTA 1-4 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:15

All’Olimpico, tutto pronto per Lazio-Atalanta, recupero della prima giornata di Serie A.20:19

La squadra di Simone Inzaghi, dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, affronta l’Atalanta tra le mura amiche.20:19

Atalanta (29) e Lazio (28) sono le due squadre che hanno recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A dall’inizio della scorsa stagione.20:20

La Lazio non vince contro l’Atalanta dal gennaio 2017 (3N, 3P): è dal 1992 che i biancocelesti non rimangono almeno sette gare senza successi contro i bergamaschi (14 in quel caso).20:20

Ecco le formazioni. 3-5-2 per la Lazio: Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari - Caicedo, Immobile. A disposizione: Alia, Reina, Armini, Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye, Correa.20:42

3-5-2 per l’Atalanta: Sportiello - Djimsiti, Toloi, Palomino - Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens - Malinovskyi - Gomez, Zapata. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Ruggeri, Sutalo, Romero, Caldara, Diallo Traorè, Mojica, De Roon, Muriel, Lammers.21:19

Inzaghi ripropone il consolidato 3-5-2 con Caicedo ad accompagnare Immobile nel reparto offensivo. Il centrocampo biancoceleste è guidato da Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati e le fasce laterali occupate da Lazzari e Marusic. Inoltre, in difesa, Patric prende il posto del lungodegente Luiz Felipe ed affianca Acerbi e Radu davanti a Strakosha. Out Correa a causa di un infortunio muscolare nel riscaldamento.20:43

Gasperini, dopo la vittoria contro il Torino, opta per Malinovskyi dietro alla coppia Gomez-Zapata. Il centrocampo è confermato rispetto alle attese con Pasalic e Freuler in mediana e gli esterni Gosens ed Hateboer. In difesa, il rientrante Djimsiti viene posizionato con Toloi e Palomino davanti a Sportiello. 20:25

Inizia il primo tempo di LAZIO-ATALANTA. Dirige la sfida l’arbitro Fabio Maresca della sezione AIA di Napoli.20:49

3' Fase di studio per le due squadre. La Lazio cerca di gestire il possesso palla.20:52

4' Lancio dalle retrovie in di Toloi per lo scatto in area di rigore di Zapata. Patric chiude il colombiano con un'ottima diagonale che favorisce il recupero della palla da parte di Strakosha.20:54

6' Luis Alberto innesca in area Immobile. Il diagonale del centravanti biancoceleste viene respinto da Sportiello.20:55

9' In questi primi minuti di gioco, la squadra di Inzaghi è aggressiva e gestisce al meglio il pallone. I bergamaschi aspettano i biancocelesti nella propria metà campo per ripartire in contropiede.20:59

10' AMMONITO Marusic per proteste.21:02

10' GOL! Lazio-ATALANTA 0-1! Rete di Gosens. Traversone sul secondo palo di Gomez per Hateboer che la rimette in mezzo di testa per l'accorrente Gosens. Il tedesco calcia di prima intenzione dal limite dell'area piccola realizzando il gol del vantaggio nerazzurro.



11' Gosens ha segnato 6 gol nell'anno solare 2020, piú di qualsiasi altro difensore in Serie A.21:04

13' La Lazio sembra aver subito psicologicamente il gol dello svantaggio. I biancocelesti appaiono nervosi e faticano a proporsi nuovamente in avanti.21:49

16' Hateboer per mette un pallone a rimorchio per Gomez. L'argentino calcia forte ma in traiettoria c'è Radu che si immola respingendo la palla.21:05

16' AMMONITO Djimsiti. Fallo ai danni di Immobile sulla fascia sinistra.21:15

18' La squadra di Gasperini continua ad effettuare un pressing alto nei confronti dei padroni di casa. La Lazio ha abbassato il proprio baricentro.21:08

20' Azione insistita di Immobile che entrato in area sulla destra mette un pallone al centro dell'area per Milinkovic-Savic. Il serbo calcia malamente servendo direttamente Djimsiti.21:48

22' Lancio lungo dalle retrovie nerazzurre per Zapata. Acerbi è attento ed anticipa l'attaccante colombiano.21:11

24' Punizione dalla fascia sinistra in area di rigore di Luis Alberto. Zapata, in proiezione difensiva, respinge di testa il cross dello spagnolo.21:15

26' AMMONITO Freuler. Il centrocampista svizzero va testa a testa con Luis Alberto e Maresca decide di ammonire entrambi per calmare gli animi.21:16

26' AMMONITO Luis Alberto.21:16

28' Cross dalla fascia sinistra in area di rigore di Radu per l'inserimento di Milinkovic-Savic. Il serbo manca l'impatto con il pallone soprattutto grazie all'ottima copertura di Toloi.21:17

29' Malinovskyi, dopo un paio di dribbling sulla destra, la mette in mezzo per Zapata. Acerbi legge l'azione ed anticipa nuovamente il colombiano ripartendo palla al piede.21:22

32' GOL! Lazio-ATALANTA 0-2! Rete di Hateboer. Cross millimetrico dalla fascia sinistra sul secondo palo di Gosens per Hateboer. L'esterno olandese calcia potentemente al volo sotto la traversa. Raddoppio dell'Atalanta.



34' Cross dalla sinistra a centro area di Marusic per Immobile. Sportiello esce ma non riesce a trattenere il pallone sul quale si avventa il centravanti biancoceleste che a pochi passi dalla porta colpisce la traversa. 21:25

35' Era da gennaio contro il Parma che Gosens non riusciva a segnare un gol e fornire un assist nello stesso match di Serie A.21:23

37' La Lazio sta provando a reagire al gol del raddoppio bergamasco. La retroguardia nerazzurra sembra in grado di gestire le iniziative offensive dei biancocelesti.21:28

40' AMMONITO Lucas Leiva per un'entrata scomposta a centrocampo ai danni di Gomez.21:29

41' Passaggio filtrante in area di Gomez per Zapata. Il tiro del colombiano viene contratto da Strakosha.21:30

41' GOL! Lazio-ATALANTA 0-3! Rete di Gomez. Respinta corta di testa di Patric sui piedi di Gomez. L'argentino entra in area di rigore e con un preciso rasoterra batte Strakosha per il tris bergamasco.



44' La squadra di Gasperini è in totale controllo della gara. I biancocelesti sono in enorme difficoltà.21:33

45' Lazzari, dopo trenta metri palla al piede, si presenta a tu per tu con Sportiello ma invece di concludere a rete la mette in mezzo senza trovare alcun compagno. Azione di contropiede sprecata dall'esterno biancoceleste.21:35

45'+1' Fine primo tempo di LAZIO-ATALANTA: 0-3. L'Atalanta chiude il primo tempo in vantaggio di tre reti sulla Lazio.21:36

Primo tempo molto intenso all'Olimpico. I padroni di casa, nonostante un buon avvio di gara, subiscono le iniziative in contropiede dei nerazzurri, abili a sfruttare la velocità e la brillantezza degli esterni Gosens ed Hateboer, capaci di segnare e far segnare i propri compagni. La squadra di Gasperini ha tenuto benissimo il campo ripartendo in contropiede e riuscendo a realizzare tre gol con Gosens, Hateboer e Gomez mentre i biancocelesti, nonostante le diverse occasioni da rete, hanno pagato la scarsa vena realizzativa di Immobile e Caicedo.21:40

Vedremo se nella ripresa, Inzaghi deciderà di modificare l'assetto della propria squadra per recuperare il triplice svantaggio. 21:43

45' Inizia il secondo tempo di LAZIO-ATALANTA: 0-3. Primo pallone della ripresa giocato dall'Atalanta.21:51

46' Esce Djimsiti entra Romero. Prima sostituzione per l'Atalanta.21:52

47' Cross dalla destra in area di rigore di Malinovskyi. L'ucraino sbaglia le misure del passaggio non riuscendo a servire Pasalic, ben appostato sul secondo palo.21:54

48' Punizione dalla sinistra in area di Malinovskyi. Il pallone viene respinto da Patric che anticipa Toloi.21:57

49' Esce Lucas Leiva entra Cataldi. Prima sostituzione per la Lazio.21:56

52' La squadra di Gasperini continua ad attendere i biancocelesti nella propria metà campo per poi ripartire velocemente in contropiede.21:59

54' Retropassaggio rischioso di Romero per Sportiello. L'estremo difensore nerazzurro si deve impegnare per evitare il clamoroso autogol.22:01

55' Caicedo serve sulla destra Lazzari che la mette sul secondo palo per l'esterno opposto Marusic. La conclusione del serbo viene murata da Sportiello. L'estremo difensore dell'Atalanta compie un miracolo sulla conclusione potente dal limite dell'area piccola del centrocampista biancoceleste.22:03

56' Esce Pasalic entra De Roon. Seconda sostituzione per l'Atalanta.22:04

57' GOL! LAZIO-Atalanta 1-3! Rete di Caicedo. Traversone dalla trequarti sinistra a centro area di Milinkovic-Savic per Caicedo. L'attaccante ecuadoriano stoppa in qualche modo la palla, aggira Sportiello e sigla il gol che riapre la gara.



Guarda la scheda del giocatore Felipe Caicedo22:06

58' Esce Radu entra Bastos. Seconda sostituzione per la Lazio.22:07

61' Gol Alejandro Darío Gómez



