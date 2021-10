(68) STANISLAV LOBOTKA (C)

(4) DIEGO DEMME (C)

(7) ELJIF ELMAS (C)

(8) FABIÁN RUIZ (C)

(99) ANDRÉ-FRANK ZAMBO ANGUISSA (C)

(14) DRIES MERTENS (C)

(20) PIOTR ZIELINSKI (C)

(21) MATTEO POLITANO (C)

(22) JOEL OBI (C)

(14) FRANCESCO DI TACCHIO (C)

(8) ANDREA SCHIAVONE (C)

(20) GRIGORIS KASTANOS (C)

Out Osimhen, Insigne in panchina, Spalletti si affida a Politano-Zielinski-Lozano alle spalle di Mertens.17:33

Colantuono conferma nove undicesimi della squadra che ha espugnato la Laguna: Gondo preferito a Djuric in coppia con Bonazzoli, chance da titolare per Schiavone al posto di Obi.17:06

4-2-3-1 per il Napoli: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Anguissa, Fabian Ruiz - Politano, Zielinski, Lozano - Mertens. A disp.: Meret, Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Insigne, Petagna.17:28

Va in scena il derby campano, in una sorta di testa-coda: i granata, reduci dal pesante successo all'ultimo secondo contro il Venezia, sfidano i partenopei, imbattuti e desiderosi di consolidare la vetta della Serie A.15:56

Allo stadio Arechi tutto pronto per Salernitana-Napoli, undicesima giornata di Serie A15:53

DOMANDE FREQUENTI - CURIOSITÀ

Quando si gioca Salernitana - Napoli?

La gara tra Salernitana e Napoli si giocherà domenica 31 ottobre 2021 alle ore 18:00

La gara tra Salernitana e Napoli si giocherà domenica 31 ottobre 2021 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Salernitana - Napoli?

L'arbitro del match sarà Michael Fabbri

L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR?

L'arbitro al VAR del match Salernitana - Napoli sarà Luca Banti

L'arbitro al VAR del match Salernitana - Napoli sarà Luca Banti Dove si gioca Salernitana - Napoli?

La partita si gioca a Salerno

La partita si gioca a Salerno In che stadio si gioca Salernitana - Napoli?

Stadio Arechi

Stadio Arechi Quali sono i capocannonieri delle due squadre?

Ad oggi il capocannoniere della Salernitana è Mamadou Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Victor Osimhen con 5 gol

PREPARTITA

Salernitana - Napoli è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Arechi di Salerno.

Arbitro di Salernitana - Napoli sarà Michael Fabbri coadiuvato da Alberto Tegoni e Valerio Vecchi. Al VAR invece ci sarà Luca Banti.

Attualmente la Salernitana si trova 19° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece il Napoli si trova 1° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Salernitana ha segnato 10 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Salernitana ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Salernitana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Roma e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Salernitana ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 1-2 mentre Il Napoli ha incontrato il Bologna vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Colantuono è Federico Bonazzoli con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Victor Osimhen con 5 gol.

Probabili formazioni:

SALERNITANA: Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Salernitana e Napoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Salernitana non ha mai vinto, il Napoli non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Salernitana Napoli Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 9 Numero di partite perse 7 0 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 10 22 Gol totali subiti 22 3 Media gol subiti per partita 2.2 0.3 Percentuale possesso palla 42.7 59.2 Numero totale di passaggi 3405 5676 Numero totale di passaggi riusciti 2557 5031 Numero di tiri nello specchio per partita 37 60 Percentuale di tiri in porta 44.0 50.4 Numero totale di cross 205 135 Numero medio di cross riusciti 51 31 Duelli per partita vinti 517 457 Duelli per partita persi 491 438 Corner subiti 63 40 Corner guadagnati 50 49 Numero di punizioni a favore 135 130 Numero di punizioni concesse 143 113 Tackle totali 133 135 Percentuale di successo nei tackle 66.2 59.3 Fuorigiochi totali 17 20 Numero totale di cartellini gialli 23 17 Numero totale di cartellini rossi 1 1

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 31 ottobre.

Guarda chi trasmetterà Salernitana - Napoli tra Sky o Dazn.

