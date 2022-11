LIVE MILAN - SPEZIA 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori17:59

Dopo il ritorno tra le magnifiche 16 d'Europa a distanza di nove anni, il Milan prova a ripartire in campionato dopo lo stop della scorsa settimana a Torino. A San Siro arriva lo Spezia che non trova la vittoria in Serie A dal 17 settembre, 2-1 casalingo alla Sampdoria.17:59

L'ultimo incrocio a San Siro di un anno fa finì con la vittoria dei liguri grazie alla rete di Gyasi allo scadere. La partita viene anche ricordata per l'errore dell'arbitro Serra che fermò il gioco prima della rete di Messias. Le sfide tra le due squadre in Serie A sono però in perfetto equilibrio con due vittorie per parte.18:04

Formazione MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez - Bennacer, Krunic - Messias, Diaz, Leao - Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo Toure, Adli, Tonali, Giroud, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Thiaw, Pobega, Vrancxk, De Ketelaere.19:59

Formazione SPEZIA (3-5-2): Dragowski - Ampadu, Kiwior, Caldara - Reca, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Holm - Maldini, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Verde, Reca, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Strelec, Balde.19:51

Nel Milan in difesa davanti a Tatarusanu gioca Gabbia con Tomori al suo fianco, ai lati Kalulu e Theo Hernandez. Spazio a Bennacer e Krunic in mezzo al campo, mentre sulla trequarti gioca Diaz con Messias e Leao ai suoi lati. Origi come unica punta, parte dalla panchina Giroud. Spezia con Dragowski in porta, spazio a Ampadu, Kiwior e Caldara nel terzetto difensivo. A centrocampo Ekdal insieme a Bourabia e Agudelo, Holm e Amian agiranno sulle fasce. Coppia d'attacco formata da Nzola e Maldini.19:59

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - SPEZIA. Arbitra Fabbri.20:45