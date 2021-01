LIVE SAMPDORIA - INTER 2-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori12:36

L'Inter di Conte viaggia a Marassi per la sfida con la Sampdoria, alla ricerca della nova vittoria in campionato e della momentanea vetta della classifica, aspettando la sfida tra Milan e Juventus.12:36

La squadra di Ranieri naviga nelle acque sicure di metà classifica, 17 i punti per i blucerchiati, ma é reduce da due sconfitte consecutive con Roma e Sassuolo. Una vittoria con l'Inter darebbe sicuramente morale alla squadra ligure.12:38

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA che si schiera con il 4-4-1-1 classico di Ranieri, Audero - Yoshida, Colley, Tonelli, Augello - Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto- Damsgaard - Keita.14:17

A disposizione della SAMPDORIA: Léris, La Gumina, Ravaglia, Askildsen, Ramírez, Rocha, Avogadri, Quagliarella, Regini, Verre, Letica, Bereszynski.14:19

La formazione dell'INTER: 3-5-2 per Conte che opta per Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Sanchez, Lautaro Martinez.12:40

A disposizione dell'INTER: D'Ambrosio, Padelli, Kolarov, Perisic, Radu, Sensi, Ranocchia, Eriksen, Lukaku, Vidal, Darmian.14:20

Ranieri concede un turno di riposo a Quagliarella e Ramirez, prima punta l'ex Keita con Damsgaard alle sue spalle. A centrocampo entra Jankto, in difesa Yoshida preferito a Bereszynski.14:21

Nessuna sorpresa per Conte che non rischia Lukaku, coppia di attacco formata da Sanchez e Lautaro Martinez. Hakimi quinto di destra, Young quinto di sinistra, a centrocampo Gagliardini preferito a Vidal.14:23

L'Inter ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro la Sampdoria; soltanto a cavallo degli anni '40 e '50 i nerazzurri hanno registrato sette successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione.14:23

Dirige il match l'arbitro Paolo Valeri.14:24

1' INIZIA SAMPDORIA - INTER! Primo pallone per i locali.15:01

2' Sampdoria che parte con una difesa a tre, Yoshida stringe molto con Candreva a fare il quinto di destra.15:03

3' Lautaro Martinez riceve in area, si gira e conclude: Colley devia in angolo, primo corner del match per l'Inter.15:04

4' OCCASIONE INTER! Angolo al centro di Sanchez, sponda di Skriniar per Lautaro che, sul secondo palo, calcia a lato!15:05

5' Sampdoria che alterna la difesa a quattro e a cinque, ora Candreva molto alto nel pressing su Bastoni.15:07

6' Cross basso di Barella, attento Silva nel anticipare Lautaro Martinez e allontanare.15:08

7' Damsgaard cerca l'apertura tutto campo per Candreva, attento Bastoni in chiusura.15:09

8' YOUNG! Sanchez trova l'inglese al limite, destro a giro di prima intenzione che Audero mette in angolo!15:10

9' SKRINIAR! L'ex della partita, a centro area, calcia in girata: palla che esce di pochissimo a lato.15:11

11' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Valeri va a vedere al VAR un tocco di mano di Thorsby sull'azione che ha portato al tiro di Skriniar: L'arbitro, dopo aver visionato le immagini, indica il dischetto.15:12

11' SANCHEZ SBAGLIA IL RIGORE! Il cileno calcia malissimo ad incrociare, palla respinta da Audero!15:20

12' TRAVERSA DI YOUNG! Dopo l'errore di Sanchez, l'inglese arriva per primo sul tap in ma colpisce in pieno il montante della porta!15:13

13' Succede di tutto in pochi minuti, Inter che prima sbaglia il rigore con Sanchez, poi vede una traversa piena di Young sul tap in vincente.15:15

14' Candreva punta Bastoni e viene atterrato dall'ex compagno di squadra: punizione dalla trequarti per la Sampdoria.15:16

15' TRAVERSA DI TONELLI! Che partita a Marassi: punizione di Candreva, colpo di testa del difensore che prende in pieno il legno, con Handanovic battuto.15:17

16' CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Jankto deviata in con il braccio da Lautaro Martinez al limite dell'area!15:19

16' AMMONITO Lautaro Javier Martínez. Giallo per il tocco di mano sull'azione del tiro. 15:18

17' NON É RIGORE! Dopo il consulto con il VAR, Valeri dice che il tocco di mano é avvenuto fuori area. Solo punizione per la Sampdoria.15:19

18' Punizione di Candreva, l'ex della partita colpisce in pieno la barriera sistemata da Handanovic.15:20

19' Hakimi entra di potenza in area, cross al centro che Augello respinge, guadagnando anche la rimessa dal fondo per l'ultimo tocco dell'ex Dortmund.15:21

20' Conclusione di Adrien Silva deviato in angolo: Sampdoria che risponde colpo su colpo all'Inter.15:22

21' Damsgaard pescato solo in area crossa al centro, Skriniar sul primo palo mette ancora in angolo.15:23

22' Sugli sviluppi dell'angolo, proteste della Sampdoria per un tocco di mano di Barella, che rimane a terra dopo un colpo con Keita.15:24

23' CALCIO DI RIGORE PER LA SAMP! Valeri va ancora al VAR per il tocco di mano di Barella: l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty.15:24

23' AMMONITO Nicolò Barella. Giallo per il tocco di mano che vale il rigore per la Samp. 15:25

23' GOL! SAMPDORIA - Inter 1-0! Rete su Rigore di Antonio Candreva. L'esterno calcia di potenza ad incrociare spiazzando Handanovic, Sampdoria in vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva15:26

25' Inter che ora si trova a rincorrere la Sampdoria, Sanchez punta Keita e subisce fallo al limite dell'area: punizione pericolosa a favore dei nerazzurri.15:27

26' LAUTARO MARTINEZ! Punizione a giro di Young, sul secondo palo il Toro colpisce di testa ma manda a lato.15:28

27' Triangolo Hakimi - Sanchez, gran chiusura di Augello che mette in angolo.15:29

28' Brozovic mette al centro, Lautaro Martinez di fisico trova la sponda di testa ma Colley allontana.15:29

29' Sampdoria che ora aspetta L'Inter nella propria metà campo, cercando poi le ripartenze veloci con i suoi esterni.15:31

31' Conclusione potente di Gagliardini deviata da Thorsby, Audero si lancia sul pallone ed evita il calcio d'angolo.15:32

32' L'ultimo rigore trasformato da Candreva in Serie A era stato proprio contro l'Inter, battendo Handanovic, con la maglia della Lazio, nel maggio 2016.15:32

33' Ranieri chiede ai suoi di tenere il possesso palla, Inter che fatica ora nel pressing.15:35

34' Altro tocco di mano di Barella su un passaggio di Jankto: punizione dalla trequarti per la Sampdoria.15:36

35' Punizione toccata per Candreva, destro potente dell'ex della partita che viene deviato in angolo.15:36

36' Buon momento della Sampdoria, destro di Keita murato da Skriniar, ma il possesso é ancora Doriano.15:37

37' Sanchez con una verticalizzazione di prima per Lautaro Martinez, l'argentino perde peró il contatto visivo con il pallone.15:39

38' GOL! SAMPDORIA - Inter 2-0! Rete di Keita Baldé. Azione personale di Damsgaard che si libera di tre uomini, crossa al centro per la sua punta che, di prima intenzione, batte Handanovic sul palo lontano.



Guarda la scheda del giocatore Keita Baldé15:40

40' Chiusura di Brozovic su Jankto che era entrato palla al piede in area, nerazzurri in difficoltà in questo momento.15:42

40' AMMONITO Stefan de Vrij. Intervento in ritardo su Keita, duro l'olandese che stende l'avversario. 15:42

41' Ammonito anche Oriali che era entrato in campo dalla panchina dell'Inter per allontanare Barella, che stava protestando con veemenza contro Valeri.15:43

42' Keita Baldé non andava a segno in due presenze di fila in Serie A dal dicembre 2018, con la maglia dell'Inter.15:44

43' Girata voltante di Lautaro Martinez sul cross di Hakimi, palla che termina ampiamente a lato.15:44

44' Fallo di Lautaro Martinez su Tonelli, Inter molto nervoso in questo finale.15:45

45' Cross di Barella, Candreva non si fida del controllo e spazza lontano.15:46

45' Tre i minuti di recupero.15:46

45'+1' SANCHEZ! Il cileno salta due uomini e scarica un potente destro, Audero con i pugni respinge a lato.15:47

45'+2' Adrien Silva provvidenziale per la Samp con una chiusura al limite su Barella, pronto al tiro.15:48