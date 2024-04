Una delle partite piú attese della stagione, all'Olimpico va in scena il derby della Capitale, la Roma di De Rossi affronta la Lazio del nuovo allenatore Tudor.17:01

Questo sarà il 183° derby tra Roma e Lazio tra tutte le competizioni: i giallorossi conducono per 67 vittorie a 51, completano 64 pareggi. Dalla loro prima sfida ufficiale, risalente all’8 dicembre 1929 (successo 1-0 dei giallorossi in Serie A), solo contro il Torino (76) la Roma ha vinto più partite che contro la Lazio tra tutte le competizioni (67).17:02

Roma in corsa per la zona Champions, quinta in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); Lazio settima con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte).17:03