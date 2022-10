LIVE SASSUOLO - INTER 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori13:18

Appaiate in classifica a 12 lunghezze, Sassuolo e Inter si incrociano per questo primo anticipo della nona giornata. Gli emiliani reduci da due vittorie consecutive, 1-0 al Torino e 5-0 alla Salernitana, sembrano trovarsi in un buon momento di forma.13:18

I nerazzurri si devono ritrovare in campionato essendo reduci dalla vittoria casalinga in Champions League contro il Barcellona, ma da due sconfitte consecutive in Serie A, 1-3 a Udine e 1-2 a San Siro contro la Roma.13:21

Formazione SASSUOLO (4-3-3): Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt - Lauriente, Pinamonti, Ceide. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus, Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Antiste, D'Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos.14:07

Formazione INTER (3-5-2): Onana - D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco - Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Nikolas, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Bellanova, Mkhitaryan, Darmian, Skriniar, Curatolo, Carboni, Stankovic.14:07

Nel Sassuolo coppia centrale difensiva formata da Erlic e Ferrari con Toljan e Rogerio sulle fasce. A centrocampo conferme per Maxime Lopez, Frattesi e Thorstvedt. In attacco il tridente è composto da Lauriente e Ceide con Pinamonti come riferimento centrale. Panchina per Handanovic nell'Inter, con Onana confermato tra i pali. In difesa Acerbi prende il posto di De Vrij, con lui giocano Bastoni e D'Ambrosio. Dumfries e Dimarco sulle fasce e Asllani per l'infortunato Brozovic, insieme a Barella e Calhanoglu, in mezzo al campo. In avanti scelte obbligate con la coppia Dzeko e Lautaro.14:16

1' FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - INTER. Arbitra Sozza.15:00

3' Buon ritmo in questo avvio di gara.15:02

5' SASSUOLO VICINO AL GOL! Inserimento di Frattesi e gran conclusione di destro, Onana d'istinto salva, la palla finisce al limite dove Lauriente calcia di prima ma colpisce in faccia Barella.15:05

7' Continua a premere la squadra di casa, l'Inter si difende.15:06

10' Ripartenza Inter, palla a Lautaro Martinez che dal limite prova la conclusione, si immola Ferrari in scivolata.15:10

12' Cross teso di Dimarco dalla sinistra, impatta Dzeko di testa ma palla a lato.15:12

14' LAUTARO MARTINEZ! Dumfires dalla destra mette un pallone teso in area, Lautaro Martinez ci arriva in spaccata ma la palla esce di un soffio.15:19

19' Cartellino giallo per Asllani, trattenuta su Ceide.15:23

21' Cartellino giallo anche per Ferrari che ferma Dzeko a metà campo in maniera scorretta.15:21

24' Prova l'Inter a farsi vedere in avanti, Barella crossa in mezzo, Ferrari è attento a spazzare, palla al limite per Dimarco che ci prova ma calcia male.15:25

27' Dimarco per Calhanoglu, conclusione di interno collo ma palla a lato.15:27

30' Mezz'ora di gioco, partita equilibrata, squadra di casa vicina al gol in apertura ma è ora l'Inter ad aver alzato il ritmo.15:29

31' Calcio d'angolo per il Sassuolo, Lauriente crossa in area, Frattesi colpisce di testa ma manda alto.15:32

36' Tiene palla l"inter che prova ora a costruire dal basso.15:36

38' Scatto di Ceide sulla destra e pallone teso in area, intercetta Pinamonti che prova la conclusione in girata. Palla deviata in angolo.15:39

43' Ripartenza Sassuolo, Lauriente dalla fascia sinistra mette un pallone rasoterra in area, non ci arriva Pinamonti ma nemmeno Ceide e la palla si spegne sul fondo.15:43

44' Ancora Dumfries mette un pallone in area per Lautaro Martinez, l'argentino ci arriva in scivolata ma la palla viene deviata in angolo.15:44