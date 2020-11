LIVE MILAN - VERONA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

A San Siro tutto pronto per Milan-Verona, settima giornata di Serie A.12:59

I rossoneri, ancora imbattuti, vogliono allungare in vetta; di fronte, i gialloblu, autori di un ottimo inizio di campionato e alla ricerca del primo successo esterno.13:01

3-4-2-1 per il Verona: Silvestri - Ceccherini, Lovato, Magnani - Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco - Barak, Zaccagni - Kalinic. A disp.: Borghetto, Pandur, Amione, Cetin, Empereur, Udogie, Cancellieri, Tameze, Terracciano, Colley, Di Carmine, Salcedo. 19:47

Problemi durante il riscaldamento per Romagnoli, gioca Gabbia. Pioli aveva confermato lo stesso XI iniziale vincente a Udine: Ibrahimovic supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao.20:26

Juric apporta un paio di modifiche schierando a sorpresa Dawidowicz in mediana al posto di Tameze, Magnani in difesa preferito ad Empereur, in attacco continuità all'ex Kalinic.19:46