Stadio Via del Mare di Lecce Domenica 8 Dicembre 2019 ore 12:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Lecce - Genoa è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Genoa è Rocchi di Firenze.

Attualmente Lecce si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 18° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Lecce ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27; il Genoa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 28.

In casa Lecce ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Spal e il Torino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 0-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Torino perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Marco Mancosu con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Thiago Motta è Christian Kouame con 5 gol.

La classifica completa della Serie A.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Lecce: Gabriel, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Rispoli, Tachtsidis, Tabanelli, Petriccione, Shakhov, La Mantia, Farias

Genoa: Radu, Pajac, Biraschi, Romero, Ghiglione, Cassata, Agudelo, Sturaro, Schone, Favilli, Pandev



Dove vedere Lecce-Genoa

Lecce-Genoa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 12:30 (mezz'ora prima) del 8 dicembre.

Guarda chi trasmetterà Lecce - Genoa tra Sky o Dazn.

Lecce: tutte le news

Genoa: tutte le news