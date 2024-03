Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori

Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Torino.20:02

Il Napoli è reduce dalla vittoria in casa per 2-1 sulla Juventus, mentre il Torino arriva dal pareggio per 0-0 con la Fiorentina.20:03

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.20:04

Formazione TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Djidji, Buongiorno, Masina - Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez - Vlasic - Pellegri, Zapata.20:04

Panchina Napoli: A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori.20:06

Panchina Torino: Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva.20:06

Le scelte di Calzona: torna Zielinski dal primo minuto in mediana, mentre in difesa gioca Ostigard al posto dell'infortunato Rrahmani, con Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera per la corsia di sinistra.20:07

Le scelte di Juric: a sorpresa c'è Pellegri in attacco con Sanabria che scivola in panchina. A sinistra gioca Rodriguez a tutta fascia con Masina che ricoprirà invece il braccetto di sinistra. In mediana spazio a Gineitis e Linetty.20:09

Il Torino è l’avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide nella sua storia in Serie A: 55 su 139 (completano il quadro 51 successi partenopei e 33 vittorie granata) – l’ultimo pareggio tre le due formazioni in campionato risale al 23 dicembre 2020 (1-1 al Maradona).20:09

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09.20:09

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-TORINO!20:45

4' Inizia in maniera particolarmente convinta il Torino: Osimhen commette fallo e per i granata c'è subito un'occasione sugli sviluppi di calcio di punizione. I partenopei si difendono però bene ed evitano pericoli.20:49

9' Risponde il Napoli con un'azione personale di Politano che semina il panico tra la difesa granata e guadagna un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del croner seguente però il Torino si difende bene e non corre rischi.20:55

14' Grandissima occasione per il Napoli con Kvaratskhelia: il georgiano si presenta a tu per tu in area con Milinkovic, ma quest'ultimo si supera con un grandissimo intervento.21:00

16' Altra grande occasione per il Napoli, questa volta con Osimhen che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione ravvicinata.21:04

19' Ancora il Napoli che orchestra in attacco con una buona trama offensiva targata Kvaratshelia-Zielisnki, con Osimhen che non riesce però a concludere come vorrebbe da posizione ravvicinata.21:08

23' Altra occasione per il Napoli, sempre con Osimhen ben servito da Anguissa che lo pesca perfettamente in area: il nigeriano però, di testa, conclude di parecchio fuori a lato.21:09

28' Una carambola favorisce Zapata che al limite dell'area lascia partire un missile rasoterra: bravissimo però Meret che con velocità e reattività incredibili riesce ad evitare un gol che sembrava certo.21:14

31' Cartellino giallo per Duván Zapata.21:17