90'+9' Fine partita! UDINESE-INTER 1-2 (40' Samardzic, 55' rig. Calhanoglu, 95' Frattesi).22:42

90'+8' Recupero allungato, si gioca ancora. Udinese in avanti.22:41

90'+5' GOL! Udinese-INTER 1-2! Rete di Frattesi. Okoye in tuffo devia sul palo un tiro di Lautaro Martinez, Frattesi si avventa sul pallone e insacca a porta vuota.



90'+3' Ammonito LAUTARO MARTINEZ per gioco scorretto su Ebosele.22:37

90'+2' Ammonito PAVARD per proteste.22:35

90'+1' L'arbitro ha concesso sette minuti di recupero, si giocherà fino al 97'.22:34

90' Ci prova Frattesi con il mancino, pallone oltre il montante.22:33

88' Cross di Buchanan troppo sul portiere, blocca agevolmente Okoye.22:31

85' Buchanan conclude sugli sviluppi di un corner battuto da Sanchez, tiro murato.22:29

82' Sostituzione UDINESE: entra Ebosele esce Lovric.22:25

81' Sostituzione INTER: entra Buchanan esce Dimarco.22:25

81' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Thuram.22:25

81' Lovric a terra dolorante, l'arbitro ferma il gioco per consentire l'ingresso in campo dei sanitari.22:24

78' Ammonito PEREYRA per gioco scorretto su Pavard.22:21

77' OCCASIONE INTER! Guizzo di Thuram, cross per Frattesi: il centrocampista in area non inquadra la porta.22:20

75' Sanchez alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, 3-4-1-2 per l'Inter.22:18

74' Sostituzione INTER: entra Sanchez esce Calhanoglu.22:17

71' Frattesi subito in evidenza, ma il suo colpo di testa in area di rigore è impreciso.22:14

70' Sostituzione UDINESE: entra Payero esce Zarraga.22:13

70' Sostituzione UDINESE: entra Zemura esce Kamara.22:13

68' Sostituzione INTER: entra Darmian esce Dumfries.22:11

68' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Mkhitaryan.22:11

65' Occasione potenziale per l'Udinese: Kamara scatta sul filo del fuorigioco e mette al centro, Mkhitaryan in area anticipa Thauvin.22:09

63' Traversone di Dimarco, svetta Thuram, pallone alto oltre la traversa.22:07

62' Sostituzione UDINESE: entra Joao Ferreira esce Ehizibue.22:06

62' Sostituzione UDINESE: entra Lovric esce Samardzic.22:06

59' Mkhitaryan pescato in posizione irregolare, sfuma l'azione dell'Inter.22:03

57' Barella in verticale per Lautaro Martinez, Okoye raccoglie la sfera.22:00

55' GOL! Udinese-INTER 1-1! Rete di Calhanoglu. Calcio di rigore trasformato da Calhanoglu: tiro angolato, nulla da fare per Okoye.



53' RIGORE PER L'INTER! Cross di Dimarco, Okoye in uscita in ritardo su Thuram, l'arbitro indica il dischetto.21:57

51' Rimessa laterale lunga di Dumfries, la difesa dell'Udinese spazza senza fronzoli.21:55

48' Carlos Augusto in gol, ma il brasiliano è in posizione irregolare.21:53

46' Inizio secondo tempo di UDINESE-INTER! Si riparte senza cambi.21:48

Possesso palla nettamente a favore dell'Inter nel corso della prima frazione di gara: 77,7%.21:38

Udinese avanti all'intervallo, il risultato si sblocca al 40': tiro-cross vincente di Samardzic (deviazione di Carlos Augusto). Inter pericolosa due volte con Calhanoglu e Lautaro Martinez, Okoye compie tre ottime parate.21:38

45'+4' Fine primo tempo: UDINESE-INTER 1-0! Samardzic al 40' sblocca il risultato.21:33

45'+3' Recupero allungato, si continua a giocare oltre il 48'.21:33

45' L'arbitro Piccinini concede tre minuti di recupero.21:30

42' OCCASIONE INTER! Immediata la reazione dei nerazzurri: cross di Dimarco, colpo di testa di Lautaro Martinez, Okoye si oppone in tuffo.21:27

40' GOL! UDINESE-Inter 1-0! Rete di Samardzic. L'azione parte da un recupero di Kamara, tiro-cross di Samardzic, leggera deviazione di Carlos Augusto, il pallone rotola in rete.



39' Dimarco, dopo un rimpallo, conclude di destro in modo sbilenco: nulla di fatto per l'Inter.21:24

36' Traversone di Dimarco, Kamara di testa anticipa Lautaro Martinez. L'Inter resta in attacco.21:21

33' Samardzic ha spazio e dalla distanza conclude verso la porta, tiro respinto da Acerbi.21:18

30' OCCASIONE INTER! Calhanoglu impegna di nuovo Okoye con un tiro velenoso dal limite dell'area, il portiere risponde presente.21:15

28' Pavard partecipa all'azione, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra in area di rigore.21:13

26' Calhanoglu dalla bandierina, allontana Pereyra, poi un tentativo (senza esito) dalla distanza di Dimarco.21:11

24' Calhanoglu carica il destro da fuori area, pallone largo di molto.21:08

21' OCCASIONE INTER! Destro a giro di Calhanoglu da fuori area, tiro angolato, Okoye si allunga e devia in corner.21:06

19' Lancio da dietro per Dimarco, Okoye in uscita anticipa il giocatore nerazzurro.21:05

17' Cross basso e teso di Dimarco, Thuram in scivolata non arriva sulla palla.21:02

15' L'Inter si distende in avanti: ci prova Lautaro Martinez, tiro murato da Kristensen.21:00

13' Pereyra intercetta un passaggio di Acerbi, avanza e calcia da fuori area: tiro impreciso.20:58

12' Walace dolorante dopo un contrasto con Thuram, nulla di serio.20:57

10' Dimarco arriva sul fondo e guadagna un calcio d'angolo, battuto senza esito.20:55

7' Calcio da fermo battuto da Dimarco, Lautaro Martinez di testa non riesce a direzionare la sfera verso la porta.20:52

5' Circolazione del pallone da parte dell'Inter, conclusione di Dumfries respinta da Kristensen.20:50

2' Pressione alta dell'Udinese, Walace commette fallo su Acerbi.20:47

1' Inizio primo tempo di UDINESE-INTER. Dirige la sfida l'arbitro Piccinini.20:45

L’Inter ha vinto cinque delle ultime sei gare contro l’Udinese in Serie A.19:47

Le scelte di Inzaghi: in avanti la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Dumfries a destra, Carlos Augusto in difesa. Out Bastoni e De Vrij. Arnautovic in panchina.19:47

Le scelte di Cioffi: Thauvin guida l'attacco, Pereyra a supporto. Squalificato Lucca, Success parte dalla panchina. Spazio a Samardzic in mediana, Ehizibue e Kamara gli esterni. 20:05

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Buchanan, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sensi, Stankovic, Sanchez, Arnautovic.20:00

Panchina UDINESE: Silvestri, Padelli, Ebosele, Lovric, Success, Joao Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura.20:03

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Carlos Augusto - Dumfires, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.19:44

Formazione UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Kristensen, Bijol, Perez - Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara - Samardzic, Pereyra - Thauvin.21:50

Manca poco all'inizio di Udinese-Inter. I nerazzurri hanno vinto 11 delle 12 gare disputate in Serie A nel 2024.19:42

Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Inter.19:40