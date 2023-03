Sorteggio quarti Champions League 2022/2023: le avversarie di Milan, Inter, Napoli

In merito all’eventuale derby milanese, come avviene ogni stagione quando viene confermato il calendario delle partite dopo i sorteggi, il paragrafo 23.02 del regolamento della competizione (attualmente per il ciclo 21/24) e i relativi principi stabiliti dalla Commissione Competizioni per Club, stabiliscono la procedura per risolvere i possibili incroci tra stadi o città. In questo caso, ovvero se i due club dovessero essere sorteggiati con la stessa sequenza (entrambi con andata o ritorno in casa), il Milan, in quanto campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dall’avversario di una delle due squadre. Pertanto, la partita del Milan non sarà invertita. Questo è quanto stabilito dalla Uefa.