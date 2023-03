Ben tre italiane ancora in gioco, non accadeva da ben 17 anni. Tante possibili sfide intriganti, la possibilità di un derby italiano è molto alta. La verità a partire dalle 12.

17-03-2023 08:46

A distanza da ben 17 anni dall’ultima volta, ben tre italiane nell’urna di Nyon per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Avversari tosti e il grande rischio di un derby italiano.

Champions League, oggi alle 12 il sorteggio dei quarti a Nyon

Oggi, alle 12, a Nyon, quartier generale dell’UEFA, si effettueranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, oltre ai futuri accoppiamenti per le semifinali e chi, in finale, sarà la squadra “in casa”.

Il sorteggio sarà visibile, in chiaro, su Canale 20. Sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport (200) e, in streaming, su Amazon Prime, NOW, SkyGo e Mediaset Infinity.

Champions League, il regolamento e le date dei quarti

Al sorteggio di Champions League partecipano le otto squadre che hanno superato l’ostacolo ottavi di finale. Oltre alle tre italiane (Milan, Inter e Napoli), si sono qualificate le inglesi Manchester City e Chelsea, Benfica (Portogallo), Real Madrid (Spagna) e Bayern Monaco (Germania).

A partire da questo turno ad eliminazione diretta, non ci sono più paletti, quindi è possibile il confronto tra squadre della stessa federazione. Le gare d’andata sono in programma l’11/12 aprile. Quelle di ritorno il 18/19 aprile. Il calcio d’inizio è previsto per le 21.

Champions League, pericoli e suggestioni per il Milan

Domato il Tottenham, il Milan si prepara ai quarti di finale di Champions con tanto entusiasmo (mancavano da 12 anni). Chiaramente l’ipotesi derby con l’Inter è suggestiva ma anche molto pericolosa.

Sulla carta, il Chelsea, per caratteristiche, sembra la squadra più alla portata dei rossoneri. Il Bayern Monaco è una delle corazzate da evitare anche se, precedenti alla mano, il Diavolo ha bei ricordi con i bavaresi. Nelle sfide ad eliminazione diretta, l’ha sempre eliminato. L’ultima volta nella stagione 2006/07 e proprio ai quarti di finale: 2-2 a San Siro, 0-2 per i rossoneri in terra tedesca.

Champions League, pericoli e suggestioni per l’Inter

Dopo aver fatto un cammino incredibile, superando un girone di ferro (Bayern Monaco e Barcellona) e superato l’ostico Porto, l’Inter pare pronta a tutto.

Il Chelsea riporta alla mente dolci ricordi. Nella stagione 2009/10, l’Inter eliminò i Blues negli ottavi di finale e poi andarono a vincere la Champions League. Con il Real Madrid, invece, ha perso tutte le ultime quattro sfide in Champions League (sempre gare da fase a gironi).

Champions League, pericoli e suggestioni per il Napoli

Il Napoli è alla sua prima volta assoluta tra le migliori otto d’Europa. Gli azzurri sono stimati da tutti e nessuno vorrebbe incontrarli, visto il loro stato di forma attuale.

C’è chi sogna il riscatto con il Chelsea. I Blues, nel 2011/12, hanno eliminato il Napoli agli ottavi di finale. Con il Real Madrid, in quattro sfide, mai una vittoria per i partenopei.