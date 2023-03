Milan, Scaroni "spinge" per l'Euro Derby di Champions

Il presidente rossonero ha commentato un potenziale sorteggio della stracittadina tornando peraltro sui temi relativi al nuovo stadio

16-03-2023 14:36

Il presidente del Milan Paolo Scaroni “spinge” per una stracittadina contro l’Inter in vista del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Queste le parole rilasciate dall’esponete di vertice rossonero:

“Indubbiamente un Euro Derby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions. Un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale”, ha aggiunto Scaroni, tornando peraltro sulla nuova questione della doppia impiantistica post San Siro.