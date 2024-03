In questa fase del torneo, nessuna squadra è testa di serie e sono ammessi confronti tra club della stessa nazione, come scritto prima. La procedura del sorteggio sarà la seguente: otto palline con i nomi delle squadre dei quarti di finale vengono inserite in una grande urna centrale e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte determinano il primo quarto di finale. La prima pallina estratta rappresenta la squadra in casa all’andata, la seconda sarà dunque in trasferta. La procedura viene ripetuta con le altre palline dell’urna fino a completare gli accoppiamenti dei quarti di finale e a riempire il tabellone.