Sorteggio Champions, quarti di finale: il Real di Ancelotti alla finale anticipata col City, quanti rimpianti per l’Inter

L'urna di Nyon spedisce il tecnico italiano allo scontro con Guardiola, l’Atletico Madrid che ha eliminato i nerazzurri pesca il Dortmund ed evita le due favorite nell’eventuale semifinale

15-03-2024 12:50

La sfida tra Real Madrid e Manchester City, indicate da molti come le due grandi favorite alla Champions League 2023/24, si terrà già nei quarti: questo l’esito del sorteggio Uefa, che ha messo contro Carlo Ancelotti e Pep Guardiola in una sorta di finale anticipata. Quanti rimpianti per l’Inter: l’Atletico Madrid pesca il Borussia Dortmund e nell’eventuale semifinale affronterebbe una tra Psg e Barcellona. L’andata dei quarti è in programma il 9 e 10 aprile, il ritorno il 16 e 17 aprile.

Quarti Champions: per Ancelotti finale anticipata col City di Guardiola

La squadra con più Champions League in bacheca contro la detentrice del titolo di campione d’Europa: quello tra Real Madrid e Manchester City è di sicuro il quarto di finale più affascinante venuto fuori dal sorteggio effettuato oggi dall’Uefa. Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola, Bellingham e Vinicius contro De Bruyne e Haaland: la sfida tra i Blancos e i Citizens si presenta come una vera e propria finale anticipata nel turno dei quarti, oltre che come un classico della Champions degli ultimi anni. Complessivamente Real e City si sono affrontate 4 volte nella fase a eliminazione: due volte l’ha spuntata il City (negli ottavi 2019/20 e nelle semifinali dell’anno scorso), due il Real (semifinali 2015/16 e 2021/22).

Quarti Champions: ancora Psg contro Barcellona

Ma il sorteggio dei quarti di finale di Champions League ci regalerà anche la riproposizione di un altro recente classico del calcio internazionale: Psg-Barcellona. Dal 2011 a oggi, anno in cui il Psg è diventato di proprietà della Qatar Investment Authority di Nasser Al Khleaifi, Il team transalpino e quello blaugrana si sono affrontati complessivamente in 4 edizioni nella fase a eliminazione diretta della Champions: tre eliminazioni per i francesi (quarti 2012/13 e 2014/15, ottavi 2016/17 col clamoroso 6-1 al Camp Nou nella gara di ritorno), una per il Barça nell’ultimo doppio confronto, quello degli ottavi 2020/21.

Atletico-Borussia e i rimpianti dell’Inter

Valutando l’esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League non possono non crescere i rimpianti dell’Inter. L’Atletico Madrid, che ha eliminato i nerazzurri agli ottavi, non ha soltanto pescato l’avversario sulla carta meno temibile, il Borussia Dortmund, ma in caso di successo incontrerà la vincente di Psg-Barcellona, evitando dunque la vincente dello scontro tra favorite Real Madrid-City, che invece se la vedrà contro una tra Arsenal e Bayern Monaco.

Le semifinali sono in calendario il 30 aprile/1 maggio (gare di andata) e il 7/8 maggio (ritorno).

Champions League – I quarti di finale

ARSENAL-BAYERN MONACO ( quarto 1 )

( ) ATLETICO MADRID-BORUSSIA DORTMUND ( quarto 2 )

( ) REAL MADRID-MANCHESTER CITY ( quarto 3 )

( ) PSG-BARCELLONA (quarto 4)

Champions League – Semifinali