Djokovic e la gamba: "Le sensazioni non sono buone"

19-01-2023 22:01

Novak Djokovic dopo la partita vinta contro il francese Enzo Couacaud all’Australian Open ha parlato delle sue condizioni fisiche in conferenza stampa: “La mia situazione non è l’ideale, vorrei che la gamba stesse meglio, ma non è così”.

“Valutiamo giorno per giorno, la cosa buona degli Slam è che ti danno sempre un giorno tra una partita e l’altra e hai un po’ di tempo per recuperare energie; non ho intenzione di allenarmi in questi giorni proprio per dare più tempo alla gamba di recuperare. Ora o solo due opzioni, o arrendermi o continuare a combattere. E cercherò di combattere e competere contro Dimitrov”.