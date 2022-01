Djokovic si è già allenato: "La vittoria più grande". Le sue parole

10-01-2022 15:07

Novak Djokovic rompe il silenzio dopo quattro giorni incredibili in Australia: il tennista serbo, che si è visto ritirare il visto all’arrivo a Melbourne ed è stato poi costretto ad un soggiorno forzato in un hotel, su Twitter ha festeggiato la vittoria in tribunale e ha confermato la sua volontà di giocare gli Australian Open.

Novak Djokovic: “Resto e mi gioco il torneo”

“Sono felice e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto – è il tweet del numero uno del ranking mondiale -. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare partecipare all’Australian Open”.

“Su questo voglio concentrarmi. Grazie a tutti per l’appoggio. Per ora non posso dire di più, ma grazie. Grazie perché mi avete dato la forza“, ha concluso il venti volte vincitore Slam, che a Melbourne ha vinto nove volte.

Djokovic, la famiglia: “La sua vittoria più grande”

In conferenza stampa è intervenuta anche la famiglia di Novak Djokovic, che con orgoglio ha difeso Nole: “Non ha fatto niente di male – ha detto la madre Dijana -, non ha infranto la legge. Siamo qui per festeggiare la giustizia. Lui ha voluto fare ricorso perché sapeva di avere le carte in regole. Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere. Abbiamo cercato di lottare, combattere per lui”.

“Per giorni non potevamo comunicare con lui, non sapevamo come stesse. Grazie a tutta la gente che lo ha supportato con canzoni, danze, che lo hanno confortato. Grazie a dio c’è giustizia a questo mondo. E questa è la più grande vittoria della sua carriera“.

Il fratello Djordje: “Grazie al giudice Kelly, è stato neutrale, ha fatto attenzione ai dettagli della storia. La situazione era molto difficile e ringrazio di essere stati “giusti” e imparziali”. Novak si è allenato subito. Perché è venuto in Australia per giocare e vincere un altro Australian Open“.

Djokovic, non è ancora finita: il Governo deciderà martedì

La vicenda potrebbe essere ribaltata di nuovo nelle prossime ore. Il Ministro dell’Immigrazione sta valutando se revocargli nuovamente il visto e ribaltare così la sentenza del giudice Anthony Kelly. La decisione definitivà arriverà solo martedì.

Intanto fuori dall’hotel dove Djokovic ha trascorso gli ultimi giorni, la folla ha raggiunto dimensioni tali che non sono mancate le tensioni, con la polizia locale costretta ad usare spray al peperoncino contro i presenti

OMNISPORT