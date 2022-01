Domenicali: "GP in Germania? Sono deluso, non vedo interesse"

03-01-2022 18:47

Nel giorno del compleanno di Michael Schumacher, il 53esimo della leggenda della Ferrari ancora in stato vegetativo dopo il terribile incidente con gli sci nel 2013, Stefano Domenicali ha voluto mandare un messaggio diretto ai connazionali del sette volte campione del mondo.

Il Ceo della F1 è stato chiaro: “Sono deluso e anche triste per il fatto che non abbiamo un Gran Premio di Germania al momento. Ma non vedo nemmeno un reale interesse da parte della Germania a far parte di nuovo del calendario”.

Domenicali però si sta già muovendo a riguardo. Il Ceo della F1 ha spiegato che c’è l’intenzione di riportare un GP nel paese teutonico: “E’ aperta una discussione per scoprire come la Formula 1 possa tornare in Germania. E non si tratta di soldi. La liquidità c’è. Si tratta di recuperare l’interesse che la Germania dovrebbe avere per la Formula Uno. Questa è una priorità per me”, ha concluso Domenicali.

