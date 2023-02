Il post celebrativo di Donnarumma della vittoria in campionato del Bayern Monaco, eurorivale del Paris Saint-Germain in Champions League, ha aperto un piccolo caso che si è esaurito nel giro di poche ore.

07-02-2023 10:20

Un post per celebrare la vittoria dei prossimi avversari in Champions League. Ha fatto scalpore la singolare “uscita a vuoto” di Gigio Donnarumma sui social. Il portierone della nazionale azzurra e del Paris Saint-Germain ha infatti condiviso sul suo account Twitter un messaggio inneggiante alla vittoria del Bayern Monaco in casa del Wolfsburg nell’ultimo turno di Bundesliga. Apriti cielo: Psg e Bayern si sfideranno infatti martedì 14 al Parco dei Principi nell’andata degli ottavi di finale del torneo.

Donnaruma esalta il Bayern alla vigilia della Champions

In Francia, soprattutto, la circostanza ha scatenato vivaci discussioni. Ma anche in Germania, dove tifosi e addetti ai lavori si sono subito interrogati su un possibile intreccio di mercato: all’infortunio di Neuer e alle frizioni col portiere i bavaresi hanno posto rimedio con l’ingaggio di Sommer, ma vuoi vedere che per il futuro stanno puntando un estremo difensore più giovane e affidabile? In realtà dietro il bizzarro “incidente di percorso” non c’è il mercato, ma una svista.

La spiegazione del mistero: l’agente è lo stesso di De Ligt

Il post celebrativo di Donnarumma sul Bayern, rimosso dopo un po’ proprio a causa del clamore suscitato, conteneva la scritta in inglese – “Three points in the bag” – e mostrava in evidenza l’immagine di Matthijs de Ligt, l’ex difensore della Juventus diventato una colonna della difesa del club tedesco. E cos’è che accomuna Donnarumma e De Ligt? L’agente. I loro interessi, infatti, sono gestiti da Rafaela Pimenta, l’avvocato brasiliano che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola dopo la sua scomparsa, avvenuta il 30 aprile dello scorso anno.

Il mercato non c’entra, fine del caso Donnarumma-Bayern

Con tutta evidenza anche i profili social dei due calciatori sono gestiti dalla società che fa in capo alla Pimenta. Il social media manager, a quanto pare, ha fatto confusione nel pubblicare il post di De Ligt e lo ha condiviso sull’account di Donnarumma. Una gaffe diventata immediatamente virale, che ha acceso per qualche ora riflettori su una possibile fanta-trattativa inesistente, ma che soprattutto ha fatto luce sui reali meccanismi che si celano dietro la gestione dei profili social dei grandi campioni dello sport.