Doppietta di Lozano, 2-2 del Napoli con l'Adana di Balotelli e Montella

27-07-2022 23:20

Alla sua terza uscita estiva dopo quelle con Bassa Anaunia e Perugia e alla prima nel ritiro in Abruzzo, il Napoli ha pareggiato per 2-2 in amichevole contro i turchi dell’Adana Demispor a Castel di Sangro (L’Aquila). Dopo un primo tempo nel quale Rrahmani dopo un quarto d’ora, c’è il vantaggio dei partenopei segnato da Lozano che insacca in scivolata al 10′ della ripresa. Poi il pareggio dell’Adana allenato da Vincenzo Montella al 28′ con Mario Balotelli su rigore e al 41′ con Sari ancora su rigore. Al terzo minuto di recupero un altro tiro di Lozano, con deviazione di un difensore turco, sigla il 2-2 finale.