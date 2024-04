Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere tutti i match

Il programma completo di tutte le partite valide per il ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League: in campo Atalanta, Roma. Milan e Fiorentina

Si apre il sipario sull’Europa e Conference League con i match di ritorno dei quarti di finale. Scenderanno in campo le quattro italiane: Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina. Tante partite sono ancora in bilico con le semifinali a un passo per cercare di scrivere la storia. Nulla è scontato e i prossimi novanta minuti potranno riservare ancora sorprese.

Europa League: le partite di oggi 26 ottobre

Si accendono i riflettori sul ritorno dei quarti di finale di Europa League, con tutti i match che si giocheranno alle ore 21.00. All’Olimpico la Roma affronterà il Milan, dopo la vittoria giallorossa per 1 a 0 a San Siro. L’Atalanta invece aprirà le porte del Gewiss Stadium al Liverpool dopo l’impresa di Anfield. Il Benfica volerà a Marsiglia per cercare di difendere il 2 a 1 di Lisbona, mentre il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania, ripartirà dal 2 a 0 sul campo del West Ham.

21:00 Atalanta-Liverpool Europa League Dazn, Sky 21:00 Roma-Milan Europa League Dazn, Sky Rai 1 (in chiaro) 21:00 Marsiglia-Benfica Europa League Dazn, Sky 21:00

West Ham-Bayer Leverkusen Europa League Dazn, Sky

Conference League: le partite di oggi 18 aprile

Tutto prono anche per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, con la Fiorentina che ripartirà dal risultato di 0-0 conquistato sul campo del Viktoria Plzen. La viola scenderà in campo alle 18.45. Allo stesso orario giocheranno anche Lille e Aston Villa, con gli inglesi che avranno il vantaggio di un gol. Alle 21.00 si sfideranno anche Fenerbahce-Olympiacos, con i greci forti del 3 a 2 dell’andata, e Paok-Brugge, con la squadra belga avanti di sola una rete. Le partite si potranno vedere su Dazn e anche su Sky sfruttando la Diretta Gol.

18:45 Fiorentina-Viktoria Plzen Conference League Dazn, Sky 18.45 Lille-Aston Villa Conference League Dazn, Sky 21:00 Fenerbahce-Olympiacos Conference League Dazn, Sky 21:00 Paok-Brugge Conference League Dazn, Sky

