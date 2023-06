Dove vedere Fiorentina-West Ham in diretta tv e streaming gratis, Conference League 2022/2023

La Fiorentina di mister Italiano cerca il trionfo in Conference League ai danni del West Ham alla Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

07-06-2023 09:48

L’attesa è finita. Oggi 31 maggio, alla Eden Arena di Praga (ore 21:00), va in scena la finale di Europa League tra la Fiorentina e il West Ham. Per i viola, l’occasione di vincere il primo titolo europeo dopo quasi sessant’anni (primo ed unico trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe vinta nel 1960-61). Il club inglese cerca anch’esso la prima vittoria dei nuovi trofei europei (l’ultima vittoria continentale, una Coppa Intertoto nel 1999)

Quando si gioca Fiorentina-West Ham

La finalissima dell’edizione 2022/23 della Conference League è in programma oggi 31 maggio alla Eden Arena di Praga. Il fischio d’inizio del match sarà alle ore 21:00. In campo Fiorentina e West Ham

Partita: Fiorentina-West Ham

Data: mercoledì 7 giugno 2023

Orario: 21

TV: Sky Sport Uno, Sky 4k e Sky Sport 251, DAZN



Streaming: Sky Go, NOW, DAZN



SEGUI FIORENTINA-WEST HAM IN DIRETTA STREAMING SU NOW

Dove vedere in tv e streaming Fiorentina-West Ham

La telecronaca di Fiorentina-West Ham su Sky Sport e TV8 sarà affidata a Massimo Marianella col commento tecnico di Luciano Minotti, mentre su DAZN microfono affidato a Stefano Borghi e Manuel Pasqual.



L’arbitro della partita sarà l’iberico Carlos Del Cerro Grande, che avrà come assistenti Cebrian Devis e Porras, mentre come quarto uomo è stato scelto Gil Manzano. Barbero Siviglia, Munuera, Hernandez e Lopes Martins al VAR.

Dove seguire la diretta testuale di Fiorentina-West Ham

Se invece preferite seguire Fiorentina-West Ham in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Fiorentina-West Ham

