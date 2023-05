Dove vedere Juve-Siviglia in diretta tv e streaming gratis, Europa League 2022/2023

I bianconeri di Massimiliano Allegri si giocano stasera l'accesso alla finale di Europa League. Ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

11-05-2023 10:50

La Juventus torna a giocarsi l’accesso a una finale europea dopo sei anni: alle 21 la squadra di Massimiliano Allegri scende in campo contro il Siviglia per la partita valida per l’andata delle semifinali di Europa League.

I bianconeri arrivano ad una delle gare più importanti della stagione sull’onda delle ultime due vittorie in campionato, che hanno permesso alla Vecchia Signora di conquistare il secondo posto in classifica a spese della Lazio. La squadra di Allegri, che schiererà in attacco il trio composto da Di Maria, Chiesa e Vlahovic, dovrà affrontare un avversario temibile come il Siviglia, che l’Europa League l’ha vinta ben sei volte e ha eliminato in semifinale il Manchester United. Chi passerà il turno affronterà in finale alla Puskas Arena Park di Budapest la vincente dell’altra partita tra Roma e Bayer Leverkusen.

Quando si gioca Juve-Siviglia

Juve-Siviglia, andata delle semifinali di Europa League si gioca oggi, giovedì 11 maggio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Partita: Juve-Siviglia

Dati: giovedì 11 maggio 2023

Orario: 21

TV: Rai 1, Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite)

Streaming: DAZN, RaiPlay, Sky Go.

Dove vedere in tv e streaming Juve-Siviglia

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 1, e su Sky, ai canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite) Sarà visibile in streaming anche su DAZN, e su Sky Go attraverso la app. Altra opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

I telecronisti su Rai 1 saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Su DAZN ci sarà la coppia composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, su Sky il duo Maurizio Compagnoni-Luca Marchegiani.

La partita sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, assistito da Seidel e Foltyn. Siebert ha arbitrato la Juve due volte in passato: nel novembre 2020 (vittoria contro il Ferencvaros in Champions League) e all’andata degli ottavi di Champions della scorsa stagione, Villarreal-Juve 1-1.

Dove seguire la diretta testuale di Juve-Siviglia

Se invece preferisci seguire Juve-Siviglia in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Juve-Siviglia

