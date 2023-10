29-10-2023 | 08:45

Napoli-Milan è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 17 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.

Il Napoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Victor Osimhen con 6 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Olivier Giroud con 4 reti.

Napoli-Milan si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli - Milan è il signor Daniele Orsato di Montecchio Maggiore coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2023/24 l'arbitro Daniele Orsato ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Partita : Napoli-Milan

Data : domenica 29 ottobre 2023

Orario : 20:45

TV/Streaming : DAZN

Luogo : Napoli

Stadio : Diego Armando Maradona

Arbitro: Daniele Orsato

Napoli-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2023.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI: (4-3-3)

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Domande Frequenti (FAQ) Quando si gioca Napoli - Milan? La gara tra Napoli e Milan si giocherà domenica 29 ottobre 2023 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Milan? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Milan sarà Valerio Marini Dove si gioca Napoli - Milan? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Milan? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Victor Osimhen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Olivier Giroud con 4 gol Chi trasmette la partita Napoli - Milan? La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa da DAZN

