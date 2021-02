Dove vedere Sampdoria-Fiorentina in tv e streaming: Sky o Dazn

Il pragmatismo di Claudio Ranieri contro la ricerca del bel gioco di Claudio Prandelli. Sampdoria-Fiorentina, valida per la 22a giornata di serie A, è anche la sfida tra le filosofie opposte dei due allenatori. In classifica i blucerchiati – decimi con 27 punti – sono più tranquilli rispetto ai viola (15esimi con 22 punti), ma entrambe le squadre hanno bisogno di tornare a vincere per alzare il morale.

Come stanno Sampdoria e Fiorentina

Sia Sampdoria che Fiorentina sono senza vittorie da due giornate. I blucerchiati sono reduci dal pareggio in casa del Benevento (1-1), mentre nel turno precedente sono stati battuti dalla Juventus a Marassi (0-2): la vittoria interna manca dunque dal 16 gennaio, quando la squadra di Ranieri si impose per 2-1 sull’Udinese.

La Fiorentina, invece, non vince dal 2-1 del Franchi contro il Crotone del 23 gennaio, ma per trovare un successo esterno dei toscani bisogna risalire al 3-0 rifilato alla Juventus all’Allianz Stadium prima di Natale, il 22 dicembre.

Sampdoria-Fiorentina: le probabili formazioni

Nella Sampdoria Ranieri dovrà fare a meno dello squalificato Tonelli, quindi al centro della difesa il tecnico darà fiducia al duo composto da Yoshida e Colley. A centrocampo ballottaggio tra Ekdal e Silva, mentre sulla sinistra Jankto parte favorito nonostante Damsgaard scalpiti per una maglia da titolare. In attacco il duo Quagliarella-Keita.

Nella Fiorentina cambia ancora il centrocampo: rientra Castrovilli, che prenderà il posto dello squalificato Amrabat accanto a Pulgar e Bonaventura. Ballottaggi Malcuit-Venuti sulla fascia destra e Martinez Quarta-Igor per il terzetto difensivo. Davanti probabile il rientro di Ribery: il francese è tornato ad allenarsi e potrebbe tornare a far coppia con Vlahovic. In alternativa è pronto Kouame.

Queste quindi le probabili formazioni:

• Sampdoria

Audero;

Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello;

Candreva, Thorsby, Silva, Jankto;

Keita, Quagliarella

Fiorentina

Dragowski;

Milenkovic, G. Pezzella, Igor;

Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi;

Vlahovic, Ribery

Arbitro di Sampdoria-Fiorentina

L’arbitro di Sampdoria-Fiorentina è il signor Maresca di Napoli. Al Var ci sarà invece Pairetto.

Dove vedere Sampdoria-Fiorentina in tv e streaming | Orario

Sampdoria-Fiorentina è in programma allo stadio Marassi di Genova domani, domenica 14 febbraio, alle ore 15. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare). Altrimenti guardala in diretta streaming su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN oppure collegandoti con il pc o portatile sul sito ufficiale DAZN.com.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Sampdoria-Fiorentina su Virgilio Sport.

