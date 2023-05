Dove vedere Siviglia-Juventus in diretta tv e streaming gratis, Europa League 2022/2023

I bianconeri di Allegri si giocano stasera l'accesso alla finale di Europa League dopo l'1-1 dell'andata all'Allianz Stadium. Ecco dove vederla in tv

18-05-2023 10:55

La Juventus torna a giocarsi l’accesso a una finale europea dopo sei anni: alle 21 la squadra di Massimiliano Allegri scende in campo contro il Siviglia per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League allo stadio andaluso “Ramon Sanchez-Pizjuan” dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium.

Gara di andata caratterizzata dall’incredibile finale col gol di testa all’ultimo respiro di Federico Gatti, subentrato al 61′ all’infortunato Leonardo Bonucci e in rete al 97′ sugli sviluppi di un assist di testa di Paul Pogba (anch’egli infortunatosi, ma nella successiva gara di campionato contro la Cremonese): 1-1, quindi, equilibrando l’iniziale vantaggio andaluso realizzato in contropiede al 26′ dall’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri. Un autentico specialista, Gatti, nel risolvere i match di Europa League come già era capitato, in extremis, sempre a Torino, nella gara contro lo Sporting Lisbona.

Quando si gioca Siviglia-Juve

Chi passerà il turno affronterà in finale alla Puskas Arena Park di Budapest la vincente dell’altra partita tra Bayer Leverkusen e Roma, che alla BayArena ripartono dall’1-0 per i giallorossi ottenuto grazie alla rete del giovane Edoardo Bove. Siviglia-Juve, ritorno delle semifinali di Europa League si gioca oggi, giovedì 18 maggio alle ore 21 allo stadio “Ramon Sanchez-Pizjuan” di Siviglia.

Partita: Siviglia-Juve Data: giovedì 18 maggio 2023 Orario: 21 Stadio: “Ramon Sanchez-Pizjuan” TV: Sky, TV8 Streaming: DAZN, Sky Go, Now



SEGUI SIVIGLIA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING SU NOW

Dove vedere in tv e streaming Siviglia-Juve

La telecronaca di Siviglia-Juve su Sky e Tv8 (in chiaro) sarà affidata a Federico Zancan col commento tecnico di Giancarlo Marocchi, mentre su Dazn microfono affidato a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.

L’arbitro della partita sarà l’olandes Danny Makkelie, che avrà come assistenti Steegstra e De Vries. Quarto uomo il serbo Jovanovic, al Var ci saranno Van Boekel e Dieperink.

Dove seguire la diretta testuale di Siviglia-Juve

Se invece preferisci seguire Juve-Siviglia in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Siviglia-Juve

