Spezia Atalanta: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn

Spezia - Atalanta è una partita della 8a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 18:00 del giorno 21-11-2020 allo stadio Dino Manuzzi. Arbitro dell’incontro è il signor Antonio Rapuano. Attualmente in classifica lo Spezia di Vincenzo Italiano è 13a con 8 punti mentre l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è 6a con 13 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Alejandro Gómez con 4 reti. Invece l'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrej Galabinov con 3 reti.

Dove vedere Spezia - Atalanta in tv o in streaming

Spezia - Atalanta è trasmessa in diretta da Sky, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-11-2020. Per vederla è necessario quindi sottoscrivere un abbonamento, che dà diritto di fruirla anche in modalità streaming su SkyGO. Per vedere i dettagli, i costi e le specifiche tecniche, meglio consultare il sito di Sky.

Come vedere le partite del campionato di Serie A in tv

Anche per la stagione 2020-21 la trasmissione diretta in tv e streaming delle partite del campionato di Serie A è una esclusiva Sky e Dazn. A questa pagina puoi trovare il palinsesto completo.

Per vedere le partite in diretta serve quindi sottoscrivere un abbonamento con le pay-tv titolari dei diritti: per abbonarsi a Dazn cliccare qui, per Sky visitare il sito apposito. Questo sia per vederle in diretta televisiva, sia per vederle in streaming sui dispositivi fissi e mobili.

La formula è quella già nota: per ogni turno Sky trasmette 7 partite su 10, mentre le restanti 3 partite sono trasmesse dalla piattaforma Dazn. Più in particolare, tra le 7 gare a settimana trasmesse da Sky ci saranno: gli anticipi di sabato alle ore 15.00 e alle ore 18.00, due gare di domenica alle ore 15.00, una di domenica alle 18.00, il posticipo serale di domenica delle ore 20.45 e quello del lunedì allo stesso orario. Nel pacchetto di Dazn sono visibili: gli anticipi del sabato sera, il match delle 12.30 della domenica e una partita con calcio d'inizio alle 15.00 della domenica.

Ovviamente cambiamenti nel calendario di Serie A, e di conseguenza nei palinsesti Sky e Dazn, sono previsti nei casi di turni infrasettimanali o di concomitanza tra partite di campionato e impegni internazionali delle squadre impegnate nelle coppe europee. Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che consente di connettere fino a 6 dispositivi e di vedere le partite in streaming su 2 dispositivi contemporaneamente, purché collegati a internet. La lista completa dei dispositivi è consultabile sul sito di Dazn. L'abbonamento a Sky consente invece di vedere le partite anche su supporto mobile.

Esistono poi su internet, come noto, tanti siti che possono permettere di vedere gratis le partite. Si tratta però in massima parte, di siti pirata che le autorità preposte oscurano in modo regolare. Fare l’abbonamento con uno dei due operatori titolari dei diritti è il modo più sicuro e legalmente corretto per vedere le immagini delle partite in diretta.

Virgilio Sport - 21-11-2020 | 10:00