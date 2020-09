Serie A 2020-21, dove vedere tutte le partite in tv: Sky o Dazn

La Serie A 2020-21 inizia il 19 settembre con Fiorentina-Torino e dopo 38 giornate terminerà il 23 maggio 2o21. Non ci sono grandi novità per quanto riguarda la programmazione tv. Anche quest’anno le partite saranno visibili su due piattaforme: Sky o Dazn. Il format resta quello della passata stagione con partite spalmate su più giorni. Ogni giornata Sky trasmette 7 partite, Dazn le altre 3 sempre con un criterio generale di alternanza di orario e di rilevanza del match. Qui di seguito tutte le partite in programma con date, orari di trasmissione e soprattutto l’emittente. Per entrambe le emittenti bisogna sottoscrivere un abbonamento.

Leggi qui le istruzioni per vedere partite trasmesse da Dazn

Dove vedere in tv le partite della prima giornata di Serie A

Fiorentina-Torino 19-set 18.00 SKY Verona-Roma 19-set 20.45 DAZN Parma-Napoli 20-set 12.30 DAZN Genoa-Crotone 20-set 15.00 DAZN Sassuolo-Cagliari 20-set 18.30 SKY Juventus-Sampdoria 20-set 20.45 SKY Milan-Bologna 21-set 20.45 SKY Benevento-Inter 30-set tbd SKY Lazio-Atalanta 30-set tbd SKY Udinese-Spezia 30-set tbd SKY

Dove vedere in tv le partite della seconda giornata di Serie A

Torino-Atalanta 26-lug 15.00 SKY Cagliari-Lazio 26-lug 18.00 SKY Sampdoria-Benevento 26-lug 18.00 SKY Inter-Fiorentina 26-lug 20.45 DAZN Spezia-Sassuolo 27-lug 12.30 DAZN Verona-Udinese 27-lug 15.00 DAZN Napoli-Genoa 27-lug 15.00 SKY Crotone-Milan 27-lug 18.00 SKY Roma-Juventus 27-lug 20.45 SKY Bologna-Parma 28-lug 20.45 SKY

Dove vedere in tv le partite della terza giornata di Serie A

Fiorentina-Sampdoria 02-ott 20.45 SKY Sassuolo-Crotone 03-ott 15.00 SKY Genoa-Torino 03-ott 18.00 SKY Udinese-Roma 03-ott 20.45 DAZN Atalanta-Cagliari 04-ott 12.30 DAZN Lazio-Inter 04-ott 15.00 DAZN Benevento-Bologna 04-ott 15.00 SKY Parma-Verona 04-ott 15.00 SKY Milan-Spezia 04-ott 18.00 SKY Juventus-Napoli 04-ott 20.45 SKY

Dove vedere in tv le partite della quarta giornata di Serie A

Napoli-Atalanta 17-ott 15.00 SKY Inter-Milan 17-ott 18.00 SKY Sampdoria-Lazio 17-ott 18.00 SKY Crotone-Juevntus 17-ott 20.45 DAZN Bologna-Sassuolo 18-ott 12.30 DAZN Spezia-Fiorentina 18-ott 15.00 DAZN Torino-Cagliari 18-ott 15.00 SKY Udinese-Parma 18-ott 18.00 SKY Roma-Benevento 18-ott 20.45 SKY Verona-Parma 19-ott 20.45 SKY

VIRGILIO SPORT | 04-09-2020 10:50