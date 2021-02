Dove vedere Spezia-Milan in diretta tv: Sky o Dazn

Si gioca domani sera l’anticipo della 22esima giornata di campionato di Serie A tra Spezia e Milan. La gara è in programma allo Stadio Picco alle 20.45. Il match sarà arbitrato da Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Dove vedere Spezia – Milan in tv o streaming

Guarda la sfida tra Spezia e Milan su Dazn grazie alle applicazioni su smart Tv ma anche attraverso le console di gioco come la Playstation 4 o 5, e la Xbox. Per seguire la partita senza smart tv è possibile anche ricorrere ad altri dispositivi che permettono il mirror screen come Google Chromecast e Amazon Fire Tv. Oltre agli utenti DAZN, potrà assistere alla gara anche chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN con il match che sarà trasmesso sul canale satellitare DAZN1 (numero 209) e gli abbonati Sky Q potranno usufruire dell’app per accedere all’incontro.

Sulle piattaforme streaming basterà connettersi al sito ufficiale DAZN attraverso il pc o un’applicazione scaricabile su tablet e smartphone.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Spezia – Juventus su Virgilio Sport.

Milan per restare al comando

I rossoneri di Stefano Pioli cercano sul campo della formazione ligure tre punti vitali per rimanere al comando della classifica. I tanti impegni ravvicinati dell’ultimo periodo non rendono semplice la gara per i rossoneri che però non vogliono sbagliare e vogliono continuare a tenere a distanza Inter e Juventus. La formazione rossonera arriva con grande voglia al match. Pioli recupera dal primo minuto Bennacer che ha smaltito la febbre e che dovrebbe fare coppia con il punto di riferimento Kessie. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Tomori e Romagnoli, Kjaer ha recuperato ma potrebbe non essere rischiato dal primo minuto. In attacco spazio a Calhanoglu con Salemaekers e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

Lo Spezia all’assalto

I padroni di casa allenati da Vincenzo Italiano devono fare i conti con due assenze importanti quelle di Claudio Terzi e di Diego Farias, entrambi infortunati. In ora Provedel, sugli esterni Vignali e Bastoni e al centro Elric con Ismajili e Chabot. A centrocampo spazio a Ricci con Estevez e Maggiore. In attacco Galabinov, Verde e Gyasi.

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Elric, Ismajili, Bastoni, Estevez, Ricci, Maggiore, Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

