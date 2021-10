Dovizioso la butta sul ridere: "Il motocross mi servirà"

Andrea Dovizioso usa l’arma dell’ironia per parlare delle libere ad Austin: “È brutto vedere la pista in questa situazione, diciamo che tutto l’allenamento fatto in motocross mi servirà“, ha esordito così il forlivese dopo il venerdì di libere.

“Comunque mi piace questa pista, il layout è buono e ci sono molti punti dove si può essere veloci in percorrenza e con il ritmo, non tanto con la velocità pura. Penso che questo sia uno dei motivi per cui sono stato in grado di essere un po’ più competitivo oggi. Questa mattina è stata una sessione folle per molti motivi, e abbiamo dovuto sistemare molte cose, ma è andata bene. Sono contento del pomeriggio, perché la mia velocità non era male e sono stato in grado di migliorare. Il feeling era molto migliore, ho potuto frenare abbastanza forte e l’ingresso in curva era buono. Stiamo ancora lavorando su alcune altre cose e naturalmente vuoi che tutto sia perfetto, ma non è così al momento“.

OMNISPORT | 02-10-2021 13:39