Dramma Biglia, starà fuori quattro mesi

Tempi decisamente più lunghi del previsto per il ritorno in campo di Lucas Biglia: il Milan sarà costretto a fare a meno del centrocampista per quattro mesi. L’argentino, che qualche giorno fa aveva chiuso un allenamento in lacrime per il dolore, ha subito una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro.

E’ stato necessario un intervento chirurgico, eseguito giovedì, in Finlandia, dal professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario della società rossonera, il dottor Stefano Mazzoni. L’operazione è perfettamente riuscita e ora per l’ex calciatore della Lazio può cominciare la rieducazione.

Dopo aver saltato la trasferta di Europa League contro il Betis, Gonzalo Higuain, secondo quanto riferisce Sky Sport, è invece vicinissimo a ritornare ad allenarsi in vista della sfida di San Siro contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Pipita ha dovuto lasciare il campo poco dopo la mezz’ora di gioco contro l’Udinese, sfida decisa dal gol al 97esimo di Romagnoli, per un problema alla schiena.

Schiena operata ai tempi del Real Madrid per un’ernia del disco che ogni tanto torna a dare problemi all’argentino, ma che non lo terrà fuori nel match contro la squadra di Allegri. Un incontro particolarmente importante per il centravanti, che in estate ha scoperto di non rientrare più nei piani del tecnico dei bianconeri e ha quindi accettato il trasferimento in rossonero.

Il Milan intanto non molla Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi giorni l'attaccante svedese si era mostrato piuttosto freddo sull'eventualità di un addio ai Los Angeles Galaxy mediante la formula del prestito semestrale, e il club rossonero sarebbe pronto a modificare l'offerta originale passando a un contratto di 18 mesi. Lo riporta Tuttosport. I contatti tra il direttore dell'area sportiva Leonardo e l'agente del giocatore Mino Raiola sono costanti, ma resta l'ostacolo dell'ingaggio: la punta di Malmoe per tornare a Milano vuole sei milioni di euro, una cifra ora eccessiva per le casse del Diavolo. Ibra è però stufo della MLS è gradirebbe un ritorno in Italia: il Milan punta su questa volontà per abbassare le sue pretese.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 21:05