Dramma per Cristiano Ronaldo: uno dei bimbi muore durante il parto

Sono momenti di profonda tristezza per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Con un post pubblicato sul social media Instagram, il fenomeno di Madeira annuncia la morte, durante il parto, di uno dei due gemelli che stavano venendo al mondo.

Cristiano Ronaldo, il post di dolore su Instagram

Non sappiamo di preciso quando sia avvenuto il parto, e dunque il tragico avvenimento, ma il messaggio su Instagram risale a pochi minuti fa. Con questo, il numero 7 del Manchester United annuncia la morte, durante il parto, di uno dei due gemelli che la compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez, stava mettendo al mondo.

Da quello che si evince dal messaggio, se non altro, la bimba dovrebbe invece essere nata sana e senza particolari problemi. Questo il messaggio, tradotto dall’originale inglese, che il campione ha pubblicato sui social:

“Con profonda tristezza dobbiamo annunciare la il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta. E’ il più grande dolore che ogni genitore può provare. Solo la nascita della nostra piccola bimba ci da’ la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiuto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy per questo momento molto difficile. Piccolo, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.

Cristiano Ronaldo e i figli: un grande senso della famiglia

Cristiano Ronaldo, nel messaggio pubblicato su Instagram, chiede anche il rispetto della propria privacy sia per lui e per la moglie ma anche per salvaguardare e rispettare gli altri figli dello stesso Ronaldo e di Georgina.

Il fenomeno portoghese infatti ha sempre considerato la famiglia come una delle cose più importanti della propria vita, e non di rado pubblica sui social momenti familiari davvero toccanti. Tra l’altro, la famiglia Ronaldo è già molto numerosa.

Ronaldo ha avuto il primo figlio nel 2010, Cristiano Jr., senza mai rivelare l’identità della madre ma assumendone la potestà esclusiva. Ronaldo ha avuto anche altri due figli, una coppia di gemelli, nel 2017, un maschio di nome Mateo e una femmina chiamata Eva, nati da madre surrogata. Nel novembre 2017 poi è nata Alana Martina, figlia di Georgina Rodriguez.

