Dramma Zaniolo, infortunio e polemiche: social in fiamme

Nicolò Zaniolo ancora colpito dalla sfortuna. Il talentoso giocatore della Roma è stato vittima di un nuovo infortunio al ginocchio nella gara di Nations League contro l’Olanda. Un infortunio che ha gettato i tifosi della Roma e non solo nel panico, e ha scatenato una nuova polemica.

Un momento davvero terribile quello che hanno vissuto i tifosi giallorossi ma anche i tanti appassionati di calcio, il calciatore aveva infatti recuperato da un infortunio simile soltanto da pochi mesi, e ora rischia di ricadere nello stesso incubo.

Social solidali

La gran parte dei messaggi per il giocatore sono d’amore e di sostegno in questo momento di grande preoccupazione: “La fede calcistica in questi casi va messa da parte. In bocco al lupo a Zaniolo”, scrive Luigi. Mentre Gianluca scrive: “L’amore è mettere la sveglia alle 6.30 di mattina nell’unico giorno di riposo per stare vicino con il cuore e con il pensiero a Nicolò. Non sarò stato l’unico, avremo anche tanti difetti come tifosi della Roma ma nell’amore siamo i primi. Forza Zaniolo”.

E c’è chi fa notare che l’infortunio del giocatore giallorosso è arrivato nel corso di una gara che vale poco più di un’amichevole: “Prima o poi i club si rifiuteranno in massa di concedere i propri giocatori alle nazionali. Non ho una soluzione – scrive Francesco – ma così si creano danni milionari”. Opinione simile anche quella di Benedetto: “Due partite assolutamente inutili dopo una stagione anomale, con un’altra altrettanta anomala alle porte, erano esattamente quello che serviva. Grazie Uefa”.

Ma oltre ai tanti messaggi di vicinanza, ci sono stati anche quelli carichi di odio. Anche in questa circostanza è venuto a galla la parte peggiore dei social, con tanti tifosi di altre squadre che hanno addirittura esultato per l’infortunio di un giovane talento.

SPORTEVAI | 08-09-2020 10:07